Lucie Bílá vylepšuje své roušky. Fanoušci žasnou nad tím, jak je úžasná

Lucie Bílá je známá sice jako skvělá zpěvačka, ale její původní profese je jiná – vyučila se totiž švadlenou, což se jí nyní skvěle hodí. Už před měsícem všem ukázala, že se nebojí usednout za šicí stroj a pomoci Česku. Ani dnes Lucii tato snaha neopouští a dokonce začala své roušky vylepšovat. Důkazem je fotografie, kterou dotyčná sdílela na svém účtu na Instagramu.

„Jeden z nej dárků mi přivezli studenti z Technické univerzity v Liberci… Dostala jsem bez mála 2 tisíce filtrů, a tím i možnost své roušky vylepšit… Z celého srdce děkuji,“ napsala Lucie k fotografii a sdílela odkaz na stránky rouškylidem.cz.

Na snímku je vidět, že zpěvačka v rukou drží velký kotouč zmiňovaných filtrů. A z očí jí sálá upřímný vděk.

Vděční jí ale byli i fanoušci, a to za to, jak je úžasná a že dokáže pomoci.

„Lucinko, vy jste skutečný anděl,“ stálo v jednom z komentářů.

A v podobném duchu se nesly i další reakce: „To je úžasné, Lucinko. Jste nejlepší.“ či „Lucko, překvapujete každý den. Jste hvězda.“

Někteří se opět pozastavovali nad tím, že má Lucie ještě síly na to šít. Další ji vyzvali, ať si na pomoc vezme nějakou jinou švadlenku.

„Klobouk dolů… Jste moc laskavý a obětavý člověk,“ nešetřila milými slovy další uživatelka.

Pár fanoušků se pak zajímalo o to, kde by si roušky od Lucie mohli koupit. Zpěvačka ale již v minulosti avizovala, že roušky šije zdarma a pak je věnuje tam, kde jsou nejvíce potřeba, například do kladenské nemocnice.

Koronavirus aktuálně v ČR

Počet nakažených osob v Česku stále roste. Aktuálně ministerstvo zdravotnictví informuje o 5589 lidech s potvrzenou nákazou novým typem koronaviru. Za čtvrtek přibylo 257 případů. Jak uvádí ministerstvo na webu, v nemocnicích na covid-19 zemřelo 113 osob, 309 lidí se již uzdravilo.

Tento týden byl největší počet nákaz zatím odhalen ve středu, a to 295. Aktuálně Česko hlásí 5589 potvrzených případů covid-19. Ve čtvrtek přibylo 257 nových případů.

Připomeňme také, že celkově bylo v ČR provedeno 114 854 testů.