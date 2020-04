„Okouzlující v každém věku.“ Pavlína Pořízková se v 55 letech předvedla v plavkách

Americká supermodelka českého původu Pavlína Pořízková se předvedla v plavkách. Na svém Instagramu totiž sdílela snímek, na kterém vystavila své ladné křivky na obdiv. Podívejte se, jak jí to sluší.

Pořízková se může zařadit mezi další krásky, které zřejmě nestárnou. Při pohledu na její fotografii se totiž mnohým honí hlavou, že věk je opravdu v některých případech jen číslo. Důkazem toho je fotografie, kterou tato supermodelka sdílela na sociální síti.

„Před méně než dvěma měsíci byl svět dobře známým místem. A já jsem se vyhřívala v jeho nejlepším ztělesnění, tady na Kostarice. (…) Teď je mi 55 a půlku života jsem strávila jen tím, že se mi líbilo jak jsem vypadala dřív. Dívám se na staré fotografie a uvědomuji si, jak dobře jsem se měla. Takže se dnes dívám na sebe (na přiznatelně lichotivé fotografii) a myslím si: „Hej, je mi pěkných 55 let!“ Dnes se budu cítit hezky. A jsem nekonečně vděčná za všechny dary, které mi život doposud dal. Bylo jich hodně. Karanténa je skvělá doba na to, abychom se probrali jimi všemi,“ napsala k fotografii.

Na snímku má Pořízková na sobě zlaté dvoudílné plavky, v nichž krásně vynikla její hubená postava a dlouhé nohy. A snímek patřičně ocenili i její fanoušci.

„Vypadáš úžasně, moje drahá. Jsi každým dnem krásnější,“ stálo v jednom z komentářů.

A k lichotkám se přidávali i další: „Okouzlující v každém věku.“

Pavlína Pořízková

Další uživatelé Pořízkové vzkazovali, jak je krásná, a také ji přáli všechno nejlepší k narozeninám. Snímek se líbil více než 20 800 lidem a skoro tři tisíce uživatelů jej okomentovaly.

Dotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.

Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek loni v září zemřel.