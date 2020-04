„Choďte takto pořád.“ Lucie Bílá se pochlubila velikonočním dárkem

To, že by se Lucie Bílá pro ostatní rozkrájela, není žádným tajemstvím. Důkazem nám může posloužit i to, že již nějaký ten týden usilovně šije roušky pro potřebné. Včera jsme dokonce informovali, že je začala tato kráska vylepšovat, aby byly ještě účinnější.

A vypadá to, že si její snahy a pomoci cení i ostatní. Lucie totiž dostala krásný dáreček, a to Řád zlaté roušky. Informovala o tom na svém Instagramu.

„Dnes mi přišel Řád zlaté roušky… Moc děkuji… Krásný velikonoční dárek,“ napsala zpěvačka k zveřejněné fotografii.

Pod fotografií se okamžitě začaly hromadit reakce. Fanoušci zpěvačce vzkazovali, že je dáreček krásný a zdůrazňovali, že je rozhodně i zasloužený.

„Krásné, gratuluji,“ stálo v jednom z komentářů.

Další uživatelé se pak zaměřili na to, že to Lucii velmi sluší. „Jste nejlepší a krásná k tomu,“ zahrnovali ji lidé lichotkami.

Jedna z uživatelek dokonce poukázala na to, že to Lucce sekne víc a víc. „Neuvěřitelně Vám to sluší, čím dál víc.“

„Vy jste tak nádherná, Lucko. Choďte takto pořád. Já si myslím, že je u Vás úplně zbytečné se více líčit nebo nosit nějaké příčesky apod. Nemáte to zapotřebí – takto jste nádherná,“ myslí si další uživatelka.

Bílá s přítelem baví fanoušky

Nedávno jsme informovali také o tom, že Lucii a jejímu příteli Radkovi Filipi zřejmě nechybí smysl pro humor ani v těchto těžkých časech. Pár totiž předvedl, jak je nápaditý, a společně pobavil fanoušky.

Na instagramovém profilu této české krásky se objevilo video, na němž je hlavním aktérem její o několik let mladší přítel Radek. Ten má přes hlavu nákrčník a tvrdí, že se dívá na mobilu na mapu, aby věděl, kudy má jet.

Zobrazit příspěvek na Instagramu ...Karanténa s humorem...🙈😷🤣 Příspěvek sdílený Lucie Bílá (@luciebila), Dub 3, 2020 v 9:31 PDT

„Karanténa s humorem,“ okomentovala Lucie stručně, leč výstižně, toto video.

Během celého videa je slyšet, jak se Lucie dobře baví. V závěru pak své lásce se smíchem říká: „Já tě miluju!“

A jak na vtipné video reagovali její příznivci na Instagramu? Lidé byli nadšeni. V komentářích páru děkovali za to, že je tak skvěle pobavil.

Lucie Bílá

Tato známábyla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár spolu stále žije. Radek Filipi se stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.