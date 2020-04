Kerndlová jako velikonoční zajíček. Pozor na zadeček, vzkazují jí fanoušci

Třiatřicetiletá kráska, která je v Česku známou zpěvačkou, se na sociální síti podělila o to, jak letos musela s přípravami na Velikonoce improvizovat. Plány na žhavý obleček jí totiž zhatil koronavirus a s ním spojená omezení, a tak si musela tato diva poradit.

„Možná je to kýč, ale já to mám prostě ráda… A když jsou tu otevřené jen potraviny, nezbývá ti nic jiného, než si vyrobit uši z alobalu. Krásnou velikonoční neděli všem…“ napsala ke snímku.

Jako další se pak podělila o video, na kterém je zachyceno, jak se připravuje na pondělní den.

„Tak se psychicky připravuju na zítřek… Ne, můj muž mě nebije! Biju se sama. BTW: Najdeš mě na TikToku...“ dodala k videu.

A komentáře se jen hrnuly. Zejména pánská část jejích sledujících mohla na snímku, ale i na videu, oči nechat. Tereza je totiž známá provokatérka a nezklamala ani tentokrát.

„Pozor na zadeček,“ komentoval fotografii jeden uživatel.

I další jí vzkazovali, jak moc je sexy a krásná. „Moc krásný zajíček,“ stálo v dalším komentáři.

Někteří fanoušci však zašli se svými představami mnohem dále: „Škoda, že na vás nejsou jen ty zaječí uši.“

V neposlední řadě se v komentářích kromě lichotek objevila také velikonoční přání. „I tobě Terezko krásné svátky...“ psali lidé.

„Přeji také krásné Velikonoce. A jinak pěkná a slušivá zaječice, wow,“ podotkl ještě jeden uživatel.

Tereza tak za fotografii, na které má jen spodní prádlo, košili a zaječí uši sklidila velký úspěch.

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.