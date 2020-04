„Nemám slov k tomu, co jste udělali.“ Porota SuperStar rozhněvala diváky, co se stalo?

21letou Lauru Onuškovou, která již má hodně fanoušků, ze soutěže jediným slovem vyřadil zpěvák Pavol Habera. Laura na prvním castingu přesvědčila všechny členy poroty, kteří se jednomyslně shodli na jejím postupu. Slečna se tak zařadila do skupiny soutěžících, kteří s pěti „ano“ patřili k favoritům celé soutěže.

„Lauro, nepostupuješ. Končíš v této soutěži," oznámil stroze Pavol a jako jedinou z pětice dívek ji poslal domů. „Cože?“, „Jaký osel,“ sneslo se okamžitě na adresu Habery z úst soutěžících, kteří ortel s napětím sledovali. „Mně přišla nejlepší z těch pěti, co tam byly,“ pokračovaly úvahy v publiku.

Co bylo důvodem Pavlova rozhodnutí, zpěvák neprozradil. Co se stalo, netuší ani Laura. „Bez vysvětlení, prostě jsem k tomu nic nedostala, ani měkké F. Jen tak, že ne, po těch pěti ano. Tak i já jsem měla velké naděje. Lidé mi psali a gratulovali a už prostě není k čemu,“ přiznala před kamerou se slzami v očích studentka.

Do dalšího kola neprošel ani Marsell Bendiga. „Jsi tu první, kdo to vzdává, skoro mám až pocit, že na to dlabeš,“ shrnul jeho vystoupení Leoš Mareš. V soutěži tak skončil a nepomohly mu ani známosti v podobě slavného bratra Jana Bendiga či jedné z porotkyň Moniky Bagárové, s níž jsou dobří přátelé.

Sledující na instagramovém účtu SuperStar zaútočili na porotu v komentářích. „Byly tam i horší, kteří postoupili. Opravdu nechápu, jak vybíráte,“ napsala jedna z uživatelek. „Nemám slov k tomu, co jste udělali. On má talent a vy mu nedáte ani šanci,” dodala další.