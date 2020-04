Jak zhubnout během karantény? Čerstvá maminka Šafářova odhalila, jak se jí podařilo shodit 12 kilo

Bývalá tenistka Lucie Šafářova prozradila iSportu, jak se jí podařilo rychle dostat do formy a zhubnout po porodu 12 kilo. Zároveň Lucie prozradila, jak zlepšit vztahy s partnerem během karantény.

Šafářová hned na úvod přiznala, že společné domácí cvičení je prospěšné pro atmosféru v rodině. Není divu, že její Instagram v poslední době zaplnila videa společných tréninků s Tomášem Plekancem.

Cvičit bývalá tenistka začala šest týdnů po porodu, jak jí doporučili lékaři. „Začala jsem tedy opravdu pozvolna, aby to nebyl takový šok. Musím říct, že když jsem se ke sportu vracela po zranění, a to třeba i dlouhodobějším, bylo to pro mě daleko jednodušší. Teď mi opravdu připadá, že začínám úplně od nuly,“ přiznala Lucie.

I když na začátku kvůli malé Leontýně neměla Lucie moc času a trénovala málo, teď už tomu věnuje dost. „Dopoledne míváme většinou fitko, to znamená, že posilujeme s vlastním tělem nebo různými pomůckami. Tyto sériové cviky ukazuju občas i na svém Instagramu. Odpoledne se pak snažíme zařadit kardio. Někdy si jdeme zaběhat, jindy si vyjedeme třeba na brusle. Teď je to samozřejmě složitější kvůli karanténě, ale děláme, co se dá,“ uvedla Šafářová s tím, že jejich společné tréninky s Tomášem jsou většinou zaměřené na nohy, na vršek i na stabilizaci vnitřního těla.

Lucie též trochu popsala svou stravu, na které se jí podařilo shodit již 12 kilogramů. „Já jsem byla celou kariéru zvyklá jíst zdravě a nic se u mě příliš nezměnilo ani v těhotenství nebo po porodu. Samozřejmě, když jsem měla nějaké chutě, tak jsem si dala i něco nezdravého, ale jinak jsem jedla, jak jsem byla vždy zvyklá. Zřejmě i díky tomu jsem pak v těhotenství nějak extrémně nepřibrala. Teď jsme se s Tomášem rozhodli držet i dietu, ale nejde o nic drastického. Omezili jsme sacharidy a trošku se je snažíme cyklovat. (pozn. red. střídání dnů s vysoko nebo nízkosacharidovou stravou). Není to ale rozhodně nic, při čem bych hladověla,“ uvedla.

Na závěr bývalá tenistka zanechala radu pro maminky a pro všechny, kdo by se chtěl během karantény udržovat v kondici. „Myslím si, že představa, že toho člověk musí udělat hrozně moc není úplně správná. Stačí poctivých dvacet až třicet minut denně… Nejsem zastáncem drastických diet, kdy člověk skoro vůbec nejí. Je pak jasné, že kila budou hned zpátky. Daleko lepší je hubnout pomalejším tempem. Jak říkám, i těch 20 až 30 minut denně opravdu hodně pomůže,“ podotkla Šafářová.