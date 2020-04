„Miluju tohle období!“ Česká modelka Karolína Mališová si užívá dnešní dobu. Foto

Blonďatá kráska v bílém sportovním kostýmku na fotce stojí vedle kvetoucí magnolie.

K příspěvku uvedla, že má moc ráda toto jarní období, když je všude růžovo.

„Miluju tohle období, když je všude růžovo,“ uvedla.

Fanoušci uvedli, že také milují jaro a léto, magnolie a sakury, ale tento rok si to nemohou užívat.

Ostatní také poznamenali, že Mališová i v karanténě vypadá dokonale.

Před týdnem modelka také prozradila, že má ráda tohle období kvůli Velikonocům. Česká modelka prozradila jak se spolu se svou rodinou připravovala na letošní Velikonoce. U této příležitosti zveřejnila fotografii, která potěšila nejednoho jejího příznivce.

„Sobotní ráno. Už máte uklizeno a napečeno na Velikonoce? My jsme se ségrou nabarvily vajíčka, upekly beránka a trošku jsme si doma udělaly jaro. Sice to bude letos úplně jiné než vždy, ale musíme si to přece udělat i tak hezký,“ napsala ke snímku modelka.

Na fotografii je Mališová zachycena, jak leží v posteli. Na sobě má dlouhou bílou košili a roztomilé leopardí ponožky. Kromě toho tuto krásku zdobí nádherný úsměv od ucha k uchu.

Karolína Mališová

České modelce je 23 let a v roce 2015 se stala českou Miss Earth. Na světové soutěži Miss Earth ve Vídni se dostala do TOP 16, vyhrát však nedokázala.

Pokud jde o její osobní život, Mališová o něm vůbec nemluví a soukromí si tedy pořádně střeží. Tímto svým přístupem se proto od svých kolegyň značně odlišuje. Je však veřejně známo, že je zadaná. Se svým partnerem navíc randí již 8 let. Je možné, že úspěch tkví v tom, že spolu nebydlí. Kdo je tento šťastný muž, kráska ale tají.

Tato modelka ale není jen krásná, ale i chytrá. V loňském roce totiž česká vicemiss získala bakalářský titul. V Opavě vystudovala vysokou školu a od září roku 2019 studuje v Praze.