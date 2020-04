„Na této fotce se podobáte Cameron Diazové.“ Krainová okouzlila fanoušky svou novou fotkou

Na fotografii Simona pózuje v bílé halence a černým náhrdelníkem. Své dlouhé vlasy má přitom přehozené přes obličej. Svým sledujícím přeje v popisku k fotografii krásný víkend. Zároveň je označila také za svou „insta rodinku“.

Sledující svou chválou v komentářích nešetřili.

„Ty krásné vlasy!!! Já vypadám tragikomicky,“ vzkazuje jedna ze sledujících.

Zobrazit příspěvek na Instagramu krásný víkend moje insta rodinko🍀❤️ #jewelrylover @katerinasochorova_kat.jewelry Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova), Dub 17, 2020 v 9:51 PDT

Další dokonce Simonu poprosila, zda by jí poradila barvu na vlasy. „Vypadá božsky ten odstín vlasů. Můžu poprosit o radu, název barvy a odstín?“ napsala. Jiné fanynky přirovnaly Simonu k americké herečce Cameron Diazové.

„Na této fotce se podobáte Cameron Diazové,“ napsala jedna z nich.

Další sledující popřála Simoně a její rodině krásný víkend. Zároveň ji označila za „krásnou a inspirativní ženu“.

Inspirace pro fanoušky

Krainová se na sociální síti dělí se svými fanoušky často o různé střípky ze svého života. Nedávno se například ukázala bez make-upu, když se vydala na svůj tradiční běh. Její fanoušci jí vzkázali, že i oni se snaží sportovat, ale ne vždy to jde. Upozornili také na to, jak krásně celebrita vypadá bez make-upu.

Příspěvky, které se týkají sportování, lze na jejím profilu nalézt velmi často. Nedávno také zveřejnila video, kde svým sledujícím ukazuje, jak tráví dny v karanténě. Na záběrech je Simona se svým trenérem.

Na první pohled nejde o nic neobvyklého, ale v době karantény to mnohé značně pobouřilo. A odrazilo se to i v komentářích. Někteří například poukazovali na to, že Simona káže vodu, ale pije víno. Naráželi tak na to, co modelka kladla na srdce ostatním před několika dny. „X dní zpět příspěvek, jak se má každý nad sebou zamyslet, a pak tohle. Pane Bože,“ hořekovali další.

Simona Krainová

Simona je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.