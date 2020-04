Fanoušci hádají, co se stalo se zuby Britney Spears

Fanoušky momentálně zajímá, odkus se vzala v úsměvu této zpěvačky mezera mezi zuby, kterou nikdy předtím neměla. Britney Spears zveřejnila na sociální síti povzbuzující video s pokračováním svých tanečků na hudbu svého expřítele Justina Timberlakea. Uživatele ale znepokojily její zuby. Fanoušci si všimli toho, že má mezi zuby mezeru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 14 turns wheeeeee 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜!!!!!!! Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Апр 2020 в 3:58 PDT

„Zuby Madony. To je potvrzení, že je Britney skutečná popová princezna,“ okomentoval video jeden z uživatelů.

I další komentáře se nesly ve stejném duchu: „Co se to stalo s jejími zuby?“ „Odkdy má Britney mezeru mezi zuby?“ zajímali se další.

Tanečky na písně Justina Timberlakea

Zpěvačka si nedávno získala internet svými tanečky na hudbu Justina Timberlakea, a také svým komentářem k příspěvku. Britney k tanečnímu videu na píseň Filthy z roku 2018 napsala: „Vím, že jsme před 20 lety prožili jeden z největších rozchodů na světě… Ale on je génius! Dobrá práce, JT!“ pochválila hudebníka zpěvačka.

Vztah s Justinem Timberlakem

Jejich vztah trval čtyři roky, přičemž spolu chodili v letech 1998-2002. Dotyční se seznámili v Mickey Mouse Clubu. V té době byli pod neustálým dohledem paparazzi a psalo se o nich jako o jednom z nejúspěšnějších párů. Fanoušci ale marně čekali na jejich svatbu.

Čtyřletý vztah Britney s Justinem Timberlakem skončil v březnu 2002. Po rozchodu zpěvačka byla často obviňována, že mu byla nevěrná. Olej do ohně přilila i píseň Cry Me a River, kde Timberlake zpívá o partnerčině nevěře. Zpěvačka také tvrdila, že chce zůstat pannou až do svatby. Její bývalý přítel Timberlake ale později uvedl, že spolu souložili.

V roce 2016 se na oficiálním profilu společnosti Sony Music na Twitteru objevila zpráva o údajné smrti Britney Spears. Tato zpráva, která byla pravděpodobně výsledkem hackerského útoku, však byla zanedlouho odstraněna. „Odpočívej v pokoji,“ citoval tehdy Independent zprávu z Twitteru.