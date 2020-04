„A co se dozvíme nového?“ Uživatelé se vysmáli práci Inny Puhajkové

Čtyřiatřicetiletá moderátorka a modelka se vyfotila na Mariině vyhlídce. „Vyhlížím lepší zítřky. A dnes večer se na vás těším ve Sportovních novinách,“ napsala k příspěvku moderátorka.

Mnozí její sledující ale psali, že by ji na obrazovce nechtěli vidět v ochranné masce: „Jestli ti dnes narazí v TV na obličej ten štít, tak to padám také z takové výšky,“ stálo v jednom komentáři a přidávali se další: „Snad ne se štítem!“

Někteří se jí vysmáli za to, co chystá říci o sportovních novinkách během karantény, která zastavila všechny sportovní akce.

„A co se dozvíme nového? Žádám podrobné výsledky guatemalské fotbalové ligy,“ napsal jeden z odběratelů.

Další sledující napsal, že jej televizní noviny nezajímají a bude se dívat na moderátorku: „To je krása, Innko, jsi pokaždé krásnější. Noviny si nenechám ujít, těším se ta tebe.“

Kritika krásné moderátorky

Dříve Inna Puhajková na svém Instagramu narazila na kritiku, když zveřejnila snímek v bikinách z dovolené, kterou strávila v Dubaji. Bylo to zrovna v období požárů v Austrálii. „Co se takhle jet ohřát do Austrálie a trochu pomoci?“ okomentovala tehdy snímek jedna z uživatelek. Na to ale moderátorka ostře zareagovala, když napsala, co jí v tom brání.

Inna Puhajková

Moderátorka Inna Puhajková se narodila v ukrajinském městě Rivne. Její matka je dcerou Volyňských Čechů, otec je Ukrajinec. V 90. letech se rodina přestěhovala do Česka.

Inna moderuje Sportovní noviny na obrazovkách TV Nova již šest let. Už několik let je přítelkyní fotbalového obránce Jihlavy Petra Tlustého, ve společnosti se však pár ukazuje jen zřídka.

Jejím bývalým partnerem je známý český hokejista Jaromír Jágr. S ním žila Puhajková dlouhá léta. I přes to, že jí vztah s hokejovou hvězdou nevyšel, má s Jágrem dobrý vztah.