Karanténa je rozdělila. Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová upřímně promluvila o partnerovi

„Je to tak, protože od začátku karantény jsme se synem Nathanem u mých rodičů v Hlučíně a Matyáš zůstal v Praze. Rozhodně jsme se nerozešli, naopak si denně voláme, tak jak jsme byli zvyklí před karanténou,“ svěřila se hvězda seriálu Slunečná.

Eva připustila, že jí opravdu partner chybí, ale stále se nevzdává a užívá si čas se svým synem a rodiči. „To, že nemohu být s Matyášem, je pro mě hrozné, protože on není jen můj přítel, ale i nejlepší kamarád a jsem zvyklá s ním všechno řešit, vše mu říkat a najednou tady není. On je to, co mi v karanténě nejvíc chybí. Jinak je skvělé, že jsem doma s mamkou a taťkou, s malým. Chodíme na procházky nebo jsme na zahradě, kterou jsme mu strašně hezky upravili, má tam domeček, prolézačku, až mu závidím, že jsem takovou zahradu neměla já,“ řekla Eva.

Burešová promluvila také o seriálu Slunečná, jehož natáčení je v současné době pozastaveno. „Vysílají se předtočené díly, ale kolik jich je, to nevím a vlastně ani nevím, který zrovna jde, jak se to točí na přeskáčku. Doufám, že se už brzy vrátíme na plac a začneme točit,“ věří herečka.

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce se dostala i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě.