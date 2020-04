„Ruské tance“. Karolína Plíšková si zatančila s manželem a potěšila své fanoušky

Spolu se svým manželem Michalem Hrdličkou předvedla podivný tanec, který provádí pomocí nohou. Tenistka byla bosa a měla na sobě šaty.

„Jací jsme skvělí tanečníci. Tak co, na stardance to asi není, ale na zahradu dobrý. Challenge přijat,” napsala k videu Plíšková. Fanoušci začali hned komentovat video a hádat, co je to za tanec.

„Chorvatské tance,“ okomentoval jeden z odběratelů.

„Ruské tance a Kalinka,“ napsal další uživatel.

Někteří nepochopili, proč si její manžel také nesundal tenisky: „Teda to si manžel mohl solidárně taky sundat boty… jinak hezký i šatičky“.

Retro outfit

Nedávno se světoznámá tenistka pochlubila snímky v retro šatech. Uveřejnila fotografii, která byla na obálce časopisu Marie Claire. Plíšková se vyfotila v bílých krajkových retro šatech. Poté se Karolína Plíšková podělila na svém Instagramu o další snímek. Tenistka se ukázala v pěkných jemných šatech s dlouhými rukávy, tento outfit se trochu blíží retro stylu. Mnozí její fanoušci si všimli, že vypadá jako „úplně jiná žena“.

Karolína Plíšková

Karolína Plíšková také občas dráždí své sledující. Dříve totiž zveřejnila foto, na němž zapózovala v bikinách. Snímek byl pořízen v Monaku, kde spolu se svým manželem Michalem Hrdličkou oslavili první výročí svatby.

Plíšková a Hrdlička se vzali v roce 2018 v Monaku. Seznámili se v roce 2015 v pražském baru Tretter’s, kde tenistky slavily fedcupový triumf. Hrdlička se tehdy v klubu rovněž nacházel a požádal světoznámou tenistku o společnou fotografii a telefonní číslo.

Michal Hrdlička už má za sebou vztah s moderátorkou Lucií Borhyovou, který trval dva roky. Mají spolu dceru Lindu.