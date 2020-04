Kerndlová vtipkovala na Instagramu. Kromě pozitivních reakcí ale fanoušci reagovali i ironicky

Česká zpěvačka Tereza Kenrndlová se snaží zaujmout své fanoušky, jak jen to jde. Po několika odvážných fotkách nyní vsadila na video, ve kterém se snažila uplatnit smysl pro humor. Jak na její vtípek reagovali fanoušci? A co šlo?

Kerndlová, stejně jako jiné mnohé celebrity, podlehla síle TikToku. Jde o mobilní aplikaci pro vytváření a sdílení krátkých videí, kterou vyvinula čínská společnost. Jejím cílem je zejména pobavit ostatní, a právě toho využila i tato kráska.

„Když přijdete do knihovny, tak prosím vás nekřičte... V knihovně se mluví potichu!“ napsala ke svému videu.

Na záběrech je Tereza v bílém outfitu, v němž vynikla její krásná postava. Celý look doplnila kabelkou a vlnitými vlasy. A jaké byly reakce na tento její krok?

„Já bych ráda hranolky, burger, milk shake a postavu jako ty Terez,“ stálo v jednom komentáři.

Někteří fanoušci Tereze psali, že jí to sluší, je sexy a že by chtěli mít tělo jako ona.

Další dávali najevo, že je video pobavilo a Tereze vzkazovali, že přece u ní je povoleno všechno.

Kromě pozitivních reakcí se ale v některých komentářích vyskytla i jistá ironie.

„Já rozumím, je to strašné nyní, jak u moře trpíte…“ uvedl jeden fanoušek.

Ten narážel na to, že Kerndlová je již delší dobu ve Španělsku, konkrétně ve městě Marbella. Právě tam totiž „uvízla“ se svým partnerem. Původně si zde od poloviny února užívali pohádkovou dovolenou, kterou se nakonec kvůli situaci s koronavirem v Česku rozhodli prodloužit.

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.