„Takoví pacienti tam chodí…“ Zápasník MMA Muradov se pustil do účastníků SuperStar a zastal se své partnerky Bagárové

Jelikož se Muradov a Bagárová brzy stanou rodiči, budoucí otec věnuje veškerý svůj volný čas přípravě dětského pokoje. „Dnes jsem se pustil do malování, připravujeme vše pro malinkou, takhle trávím karanténu. Využívám volného času s těmi nejbližšími,“ uvedl na svém Instagramu Muradov, populární uzbecký zápasník ve službách zámořské UFC.

Třicetiletý sportovec přiznal Expressu, že na svou dceru a nový život se moc těší.

„Moc se těším, je to další level mého života, vždycky jsem chtěl být táta a myslím, že budu dobrý táta. Hodně lidí se mě ptá, jestli bude bojovat, ale já nevím, hlavně ať se narodí zdravá. Budeme ji podporovat v čemkoliv, ať si vybere jakýkoliv sport,“ řekl.

Novinář se ho také zeptal na názor na populární soutěž SuperStar, v jejíž porotě letos usedla jeho láska Bagárova. „Koukám se na to, není to špatné. Takoví pacienti tam chodí, to jsem neviděl! Když skončím s MMA, třeba tam půjdu zazpívat a bude ze mě SuperStar. Když vidím ty lidi, co tam chodí... Myslím, že v prvním kole mi neřeknou ne, protože by dopadli špatně,“ říká s nadsázkou Muradov.

Někteří sledující na sociálních sítích Moniku za její někdy až příliš drsné hodnocení některých účastníků ostře kritizují. Její partner ale stojí při ní. Porotci to podle něj nemají vůbec jednoduché.

„Nevím, jaký bych byl já. Není to lehké, být tam s těmi lidmi. Jsou jich na začátku tisíce. Někteří tam jdou a vůbec nevím proč. To je, jako kdyby k nám někdo přišel do gymu a řekl, že měl padesát zápasů, a za minutu vypadne. Já takovou pozornost nemám rád. I já, který jsem od zpívání daleko, hned vidím, že někteří ti lidé neumí nic. Porota tam sedí a fakt je s*re, že jim berou čas. I jiní by chtěli třeba něco ukázat a nedostali se tam kvůli těmto lidem. Já bych tam nemohl sedět,“ svěřil se Muradov.