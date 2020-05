Cibulková šokovala fanoušky. Proč chce bývalá tenistka rodit v zahraničí během pandemie?

Dominika v novém rozhovoru pověděla, že dnešní pandemie a omezování pohybu příliš její každodenní život neovlivnily, jelikož teď bývalá sportovkyně prochází krásným a pohodlným obdobím.

„Situace ohledně koronaviru mě až tak nezasáhla. Už mě unaví i krátká procházka, o to více času trávíme doma. Těhotenství si užívám, snažíme se nachystat vše na narození malého. Omezilo mě to asi jako všechny, ale možná si to tak neuvědomuji,“ uvedla někdejší čtvrtá hráčka světa.

Mimo jiné Dominika pověděla, že se svého prvorozeného synka chystá porodit ve Vídni. „Rozhodli jsme se rodit ve Vídni. Chtěla jsem to tak udělat od začátku, ale když přišel koronavirus, nevěděla jsem, jestli to bude vůbec možné,“ řekla.

Před cestou do zahraničí bude muset Dominika absolvovat test. „Myslím, že bude muset být starý maximálně čtyři, pět dní,“ řekla. Po porodu zase pravděpodobně zamíří rovnou do čtrnáctidenní povinné izolace. „Při porodech se uděluje výjimka. Když se vrátíme a nebudeme na koronavirus pozitivní, nebudeme muset jít do státního zařízení do povinné karantény. Budeme v ní doma,“ dodala.

Proč Cibulková chce odjet do zahraničí? Důvodem je, že ve Vídni vedle ní při porodu může byt její manžel, někdejší úředník ve státní správě Michal Navara.

„Hlavní výhodou je, že při porodu se mnou bude moct být i manžel. Na Slovensku taková možnost momentálně není,“ připomněla Cibulková.

Konec kariéry a nový život Cibulkové

Začátkem listopadu 2019 právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016Dominika Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.

„Po dlouhém přemýšlení, rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala Cibulková na Instagramu.

„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.

Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře. Kvůli zraněné achilovce slovenská tenistka zmeškala US Open. Ve svém posledním zápase tenistka prohrála s běloruskou Arinou Sobolenko.