Že by comeback? Koukalová zveřejnila video ze střelnice. Fanoušci se ptají, zda začíná příprava na další sezónu

Bývalá česká biatlonistka Gabriela Koukalová se nenudí. Svědčí o tom i video, které sdílela na svém účtu na Facebooku. Spolu se svými přáteli se totiž tato kráska vydala na Střelnici Zdice, kde si vystřelila nejen ze zbraně. Co na to fanoušci?

Gabriela Koukalová pravidelně sdílí se svými fanoušky momentky ze svého života, ať už na Facebooku nebo na Instagramu. I tentokrát se s nimi podělila o to, jak strávila jeden z volných dnů. Se svými přáteli totiž zamířila na střelnici, kde se opět chopila zbraně.

„Děkuji kamarádům, Jitce Jandové a jejímu Péťovi nejen za to, že mě vzali o5 na střelnici a dopřáli mi tím skvělý zážitek, ale hlavně proto, že si umí vystřelit nejen ze zbraní a ze mě, nýbrž i ze sebe! :)

Myslím, že střelecká mise úspěšně splněna!“ napsala k videu, k němuž připojila i hashtag #vystrelsizesebe.

Zveřejněné video trvá jen pár sekund. Je na něm však vidět, jak Gábina nabíjí zbraň, míří a střílí. Video si zasloužilo přes více než 43 tisíc zhlédnutí.

Že by comeback?

A jak reagovali fanoušci na to, že si Gábina šla opět zastřílet? Že by se jednalo o comeback? I takové názory se objevily. „Začíná příprava na další sezónu? Že by comeback!!“ ptal se jeden z uživatelů.

Lidé jí v komentářích také psali, že to vypadá, že střelbu nezapomněla.

„Je vidět, že jsi to nezapomněla a pořád to tam je,“ chválil ji někteří.

Další podotýkali, že jakmile člověk jednou „přičichne“ ke střelbě, pak se to nedá jen tak opustit. „No, nechtěla bych se vám dostat na mušku,“ přiznala jedna uživatelka. Objevilo se dokonce pár zmínek o tom, že by dotyčná mohla dělat elitního odstřelovače.

„Je vidět, že Gabča nezapomněla střílet, teď by mohla dělat elitního odstřelovače, úspěch zaručen,“ stálo v jedné z reakcí.

Našli se však i kritici, kteří bývalé profesionální sportovkyni psali, zda jí stojí za to sdílet takové blbosti. Jiní jí vytýkali práci se zbraní, zejména prst na spoušti.

Další kritici pak nevynechali ani narážky na možnous Petrem Koukalem, o níž média poslední dobou spekulují. Před nedávnem se totiž začalo psát, že se pár v tichosti rozešel. Spekuluje se i o tom, že krize začala ještě v době taneční soutěže StarDance. Žádný z nich se však k těmto informacím zatím nevyjádřil. Skutečnosti však moc nenahrál ani fakt, že Gábina na Prvního máje sdílela fotografii, na níž byla sama.

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. Koukalová oznámila konec sportovní kariery v květnu roku 2019 a pro mnohé to byl šok.