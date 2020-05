Verešová a její dobroty: Modelka se pochlubila dortem a sklidila slova chvály

Známá slovenská modelka Andrea Verešová se na svém Instagramu opět pochlubila tím, jak jí to sluší v kuchyni a co všechno v ní dovede vykouzlit. Důkazem je i několik fotografií, které nyní sdílela na sociální síti. A fanoušci byli u vytržení!

Verešová není jen modelkou, ale také manželkou a maminka dvou dětí. Právě proto musí být v kuchyni zručná, aby své členy domácnosti patřičně uspokojila. A vypadá to, že se jí to vcelku daří. Svědčí o tom i několik fotografií, které se dnes objevily na jejím Instagramu. Modelka se totiž pochlubila tím, co svým blízkým upekla. „Práskla“ však i něco málo na sebe.

„Často se mě ptáte, jestli všechny ty dobroty, které peču, někdy i jím. Přiznám se, že velmi ráda, ale málokdy na mě aspoň trochu zbude,“ napsala v úvodu.

V příspěvku pak pokračovala tím, že Krtkův dort na fotografii zmizel z tácku tak rychle, že jej ani nestihla ochutnat.

„Ale všichni tvrdili, že byl vynikající (a to jsem se trochu bála, protože jsem dost improvizovala – místo šlehačky jsem do náplně dala tvaroh se zakysanou smetanou a čokoládové vločky. Kvůli synovi jsem přidala i jahody, Vanessce zůstaly na jedné polovině banány (syn je nemá rád). Manželovi by vyhovovalo všechno to smíchat dohromady... Už jsem si zvykla, 100 lidí = 100 chutí. Ale i tak se po dortu jen zaprášilo…). Každopádně tento dort všem mlsounům vřele doporučuji, je velmi vděčný – jednoduchý a velmi chutný!“ dodala.

„Wow, mňam!“ stálo v mnoha komentářích.

Její příspěvek si samozřejmě vyžádal plno reakcí. Uživatelé ji chválili za to, jak je šikovná a jiní se podivovali nad tím, zda to opravdu upekla sama.

Někteří zřejmě dostali chuť na něco dobrého, a tak Verešovou okamžitě prosili o recept. Dort podle nich totiž vypadal opravdu lákavě.

Kromě lichotek týkajících se dovedností v kuchyni, si modelka vysloužila slova chvály za to, jak vypadá.

„Jako děvčátko. Krásná!“ vzkázala jí jedna fanynka.

A přidávali se k ní i další uživatelé: „(Dort, pozn. red.) vypadá dobře a vy nějak mladě.“

Podle reakcí tak Verešová jako hospodyňka sklidila úspěch.

Andrea Verešová

Daná modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Modelka se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.