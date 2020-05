„Vyhodili jste nejlepšího zpěváka.“ Diváci se vzbouřili proti rozhodnutí poroty a zpochybnili reputaci SuperStar

Včerejší díl populární pěvecké show SuperStar vyvolal vlnu kritiky na adresu poroty. Diváci totiž na sociálních sítích zuří a jsou nespokojení s rozhodnutím členů poroty. Co bude dále s reputací této soutěže a jejím hodnocením?

V nedělním dílu SuperStar podle diváků vypadli nejsilnější účastníci a zůstali ti nejhorší. Takový názor diváci uvedli na facebookové stránce show, na fanouškovské stránce a na Instagramu některých členů poroty.

Připomeňme, že ze SuperStar vypadlo celkem 10 účastníků. Na oficiální facebookové stránce, kterou sleduje více než 300 tisíc uživatelů, ale diváci vyjádřili své pohoršení.

„To byl zase dneska díl… Jak jste mohli vyhodit toho pekaře? To snad nemyslíte vážně! A Ester která prostě neumí zpívat, jde dál… Je to opravdu trapárna, přestává mě to bavit,“ napsala jedna ze sledujících, která má na mysli Jaroslava Dolníka.

„Ten Timotej. Neumí vůbec zpívat. Být v porotě já, letěl by už na castingu, šampón jeden,“ vyslovila svůj názor další uživatelka.

Na fanouškovské stránce se však rozhořela větší diskuse. Někteří totiž zpochybňovali férové chování poroty: „Myslím si o tom to, že porota něco bere.“

„Nechápu, přece chápete, že jste vyhodili nejlepšího zpěváka, co tam byl. Pane Habero, máte sluch a jste vynikající muzikant, ale dnes poprvé jste se sekl a hodně,“ okomentoval práci poroty jeden z diváků.

„To, co předvedla včera porota (produkce), bylo přímo hnusné a holky to i obrečely. Tak degradovat slušně rozběhnutou soutěž je trestuhodné. Za to bych jim přál, aby jim teď rapidně klesla sledovanost, diváci nechtějí, aby z nich dělali blbce,“ byl nespokojený další uživatel.

Jak to tedy bude dál s reputací populární show, pokud většina diváků není spokojena s výběrem poroty a zpochybňuje její nepředpojatý vztah k účastníkům? A bude vůbec finále soutěže zajímavé, když z ní odejdou ti nejsilnější účastníci?