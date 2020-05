„Po odchodu z Ulice jste více za dámu.“ Patricie Pagáčová provokovala uživatele v podobě Marilyn Monroe

Na černobílé fotografii herečka pózuje v černém saku s hlubokým dekoltem, účes blondýnky připomíná účes legendární americké herečky Marilyn Monroe.

„Krásný pondělí přátelé, včera mi dorazila první vlaštovka z focení s nejlepší Terezou Z Davle, tak se o ní s vámi hnedle musím podělit, mějte krásný nový týden,“ napsala Pagáčová. Pro její sledující to bylo příjemné překvapení, mnozí si všimli, jak herečka dospěla rozdíl od doby, kdy hrála Terezu Jordánovou v seriálu Ulice.

„Tak tohle je to TOP fotka!!! Neuvěřitelně vám to sluší a přijde mi, že jste po odchodu z Ulice více za dámu,“ okomentovala fotografii jedna z uživatelek.

Mnozí také zpozorovali podobu Pagáčové s americkou herečkou a sex symbolem 20. století Marilyn Monroe: „Novodobá Marilyn Monroe...krásná”, „Jako Marylin Monroe, krásná“.

Vlna kritiky na stranu Pagáčové

Herečka Patricie Pagáčová v letošním roce zasedla v porotě populární pěvecké soutěže SuperStar. Na svém Instagramu to však často schytává od uživatelů, kteří nadále pokračují v negativních komentářích.

Na jejím účtu se tak objevilo obrovské množství komentářů o tom, že se Patricie chová vůči účastníkům arogantně. To jistě zvýšilo pořadu sledovanost, jelikož se na Instagramu její obránci vzbouřili a na soutěž se speciálně podívali, aby si udělali svůj názor. Negativní komentáře se však objevují i nadále. Patricie to ale evidentně moc neprožívá, nebo to alespoň vůbec nedává najevo. Takové negativní zprávy totiž nemaže, jak to dělají některé jiné celebrity.