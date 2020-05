Koukalová překvapila fanoušky uměleckým talentem. Podle uživatelů jí je na sport škoda, když má tak šikovné ruce

Koukalová svým fanouškům nedávno předvedla, jak jí to jde se zbraní v ruce na střelnici. Lidé jí tehdy vzkazovali, že by z ní mohl být profesionální odstřelovač. Nyní však svým fanouškům ukázala, v čem dalším je ještě šikovná.

„Kde jsem včera skončila, dnes navážu. Opět žádná flákárna ani večer. Jedu, co to jde, a snažím se co nejjednodušeji, a zároveň snad aspoň trochu výstižně, kreslit další obrázky ke knižním projektu Knihy trochu jinak. Snad pobaví školáky a zpříjemní jim povinnou četbu,“ napsala k fotografii a dodala, že více se o projektu mohou fanoušci dozvědět na stránkách www.knihytrochujinak.cz.

Její příspěvek ale nenechal uživatele chladnými. Okamžitě jí totiž začali psát, jak moc je šikovná a že jí jde kreslení opravdu od ruky. „Velká šikulka,“ stálo v jednom z komentářů.

„Krásné obrázky!!! Já bych taky takhle chtěla malovat,“ vzkázala Gábině další fanynka.

„Škoda vás na sport… Když vidím, jak šikovné ruce máte. Opravdu hezké,“ dodala další komentující.

Další pak podotýkali, že obrázky jsou opravdu moc pěkné a dodali, že se určitě budou líbit.

Někteří byli z nadání bývalé profesionální sportovkyně opravdu nadšení a dali to pořádně znát ve svých reakcích: „Gabi miluje a maluje a my milujeme Gabi. Myslím, že miluje život, co ji baví... A to je dobře.“

„Neberte si ze mě příklad.“

V jednom ze svých nedávných příspěvků bývalá biatlonistka ukázala svým fanouškům, jak si dává do těla. Na svém Instagramu se pochlubila videem, na němž je vidět, že ani v této nelehké době nezahálí. Mnozí ji tak začali „podezírat“ z toho, že se chce zase dostat do kondice a vrátit se k vrcholovému sportu.

Na sociální síti se objevilo video, na kterém je Gábina zachycena při svém prvním letošním intervalovém tréninku. Asistuje jí při tom badmintonista Honza Janoštík a její manžel Petr Koukal. V popisku videa však dodala, že opět překvapila sama sebe a dodala, že zjistila, že jako bývalá vrcholová sportovkyně neumí vůbec správně a technicky běžet.

„Neberte si prosím z mého stylu příklad!! :) Budu na tom muset ještě zapracovat!“ vzkázala tehdy lidem.

Gabriela Koukalová (rozená Soukalová) je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. Koukalová oznámila konec sportovní kariery v květnu roku 2019 a pro mnohé to byl šok.