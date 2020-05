„Porota stojí za hov**!” Diváci SuperStar rozzlobeně zkritizovali toto rozhodnutí

Tuto neděli proběhla vystoupení posledních devíti duetů. Celkem osmnáct účastníků bojovalo o postup do moderního klubu Epic v Praze. Vystoupení duetu Hanky Džurbanové a Timoteje Májského diváky naprosto vyděsilo. Porota je nechala projít oba.

Hanka je skvělá zpěvačka, která má velmi výrazný hlas, a Timotej, to je zpěvák, který má úžasnou barvu hlasu,“ řekl jeden ze členů poroty, hudebník Pavol Habera.

Fanoušci na stránce Facebooku se pustili do komentování výsledků této série show.

„Nejhorší duet a oba postupují, to je komedie... Asi tomu nerozumím, ale já teda toho Timoteje nemůžu ani slyšet, a navíc je extrémně nesympatickej,“ napsala jedna z odběratelek.

„Porota stojí za hovno! To, když byl v porotě Soukup, Osvaldová a další, to byla aspoň porota! Tato porota ať jde opravdu do prdele!“ okomentoval další sledující.

„Vůbec se mi nelíbí barva hlasu Timoteje. Skřehotá jak po 5 pivech. Superstar by měla umět zazpívat všechno, ale to on nedokáže, je to nejslabší článek a jako člověk nic moc charakter,“ okomentovala ještě jedna odběratelka.

Dříve diváci zkritizovali rozhodnutí poroty, která podle nich vyhodila nejsilnějšího zpěváka Jaroslava Dolníka. A s každou sérií nespokojenost roste.SuperStar je populární hudební show, která hledá zpěvácké talenty. Účastníci soutěží o výhru v hodnotě 75 000 eur.

SuperStar je fenomén, který dobyl celý svět a dodnes slaví obrovské úspěchy. Show má po celém světě stamiliony diváků a více než milion castingů, show dokázala změnit životy a vytvořit nové celebrity.