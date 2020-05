„Takhle pokazit krásnou fotku rukou, že se nestydíš.“ Alice Bendová vystavila své křivky na obdiv

Šestačtyřicetiletá kráska má rozhodně co ukazovat, a za své přednosti se nestydí ani v pokročilejším věku. Důkazem je fotografie, o níž se podělila na sociální síti.

„Zdravím z dnešního otužování, voda je ale proti vzduchu docela teplá, tak se válím v trávě. Pak skočíme na školu, oběd (fakt úplně nevím co budu po stopadesáté vařit), pak ven na pampelišky slepicím a čeká nás výletík na farmu pro maso, sýry a mléko. Přeji Vám krásný slunečný den,“ okomentovala snímek Alice.

Mnohé uživatele ale zajímalo spíše to, jak je Alice na snímku zvěčněna, než to, co má dnes v plánu. Její vnady, které jen stěží zakryla rukama, totiž nešlo přehlédnout. Což některým pánům přišlo nefér…

„Takhle pokazit krásnou fotku rukou, že se nestydíš!!!“ napsal jeden z uživatelů a souhlasil s ním i další: „Nádherná Alice, moc hezké, ale ty ruce – proč?“

„Už je to tady, tohle nikdy neomrzí,“ reagovali na snímek další.

Kromě takových komentářů si však herečka mohla přečíst i spoustu lichotek. Fanoušci jí vzkazovali, že je krásná a nádherná. Jiní se zmohli jen na obyčejné a výstižné „wow“.

Další pak naráželi na to, že je Alice pěkná provokatérka: „Pěkně nás provokujete s fotkami.“

Ostatní uživatelé se pak herečce svěřili s tím, co podnikají oni.

„Alice super, sluší, jdu na to, otužování a nejsou nemoce,“ svěřila se jedna z komentujících.

Pár žen se dokonce přidalo s tipy na vaření. Další uživatelky si ale posteskly, že jim také již dochází nápady.

„Už mi také dochází inspirace, co vařit… Přijde mi, že jsem všechno už vařila,“ stálo v jedné z reakcí.

Alice Bendová

Alice Bendová je slavná česká modelka , herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Tato vnadná kráska si zahrála v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.