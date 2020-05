„Moc Vám to sluší.“ Šafářová září štěstím. Co k tomu přispělo?

„Konečně můžeme zase na dobré ven! Chybělo mi! Jaké máte nejradši vy? Já spíš ty zemité.. nebo ovesné cappuccino!“ okomentovala příspěvek tenistka.

Její sledující si všimli, jak tenistka rozkvetla: „Luci, z vás září taková radost a dobrota, moc vám to sluší.“

Někteří naopak tenistku nepochválili: „Gosh tady vypadáš jako tvoje mamka, doufám, že si užíváš Safi!“

Její fanoušci a sledující stránky se pustili do psaní komentářů, jakou kávu mají rádi. Někteří nabídli tenistce otevření vlastního podniku: „A kdy budeš mít vlastní kavárnu?“

Lucie Šafářová

Lucie Šafářová je bývalá tenistka, která v roce 2019 oznámila, že ukončuje svou tenisovou kariéru. Má o deset let starší sestru Veroniku, která žila do roku 2016 v New Yorku s rodinou a trénovala tenis.

S tenisem začala Šafářová již ve třech letech, od třetí třídy základní školy žila se svým otcem v Rakousku, který tam pracoval v tenisovém klubu. Co se týče preferovaného povrchu, byla to pro ni antuka.

Co se týče Grand Slamů, tam vybojovala celkem pět deblových trofejí s Američankou Mattekovou Sandsovou, finále dvouhry si zahrála v roce 2015 na French Open. Z deblové soutěže z Letních olympijských her 2016 v Riu de Janeiru si po boku Báry Strýcové odnesla bronz.

V letech 2002 – 2011 udržovala partnerský vztah s českým tenistou Tomášem Berdychem. V roce 2018 začala randit s hokejistou Tomášem Plekance, který se rozvedl se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, se kterou má dva syny. V roce 2019 se jim pak narodila společná dcera Leontýna.