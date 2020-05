Veronika Arichteva oznámila, že odchází ze seriálu Slunečná. Co ji k tomu vedlo?

Na svém profilu na Instagramu zveřejnila krátkou scénu ze zmiňovaného seriálu, kterou točila s Markem Lamborou. Na ní „hledá“ Veronika přehrávač za sedícím Markem. Na Veroničinu otázku, co má za parfém, herec odpovídá, že pořád ten stejný. Načež se Veronika snaží flirtovat konstatováním, že by měla co nejdříve odejít, jelikož se jí z něho podlamují kolena. Na to však Marek reaguje pouze všeříkajícím „hm“.

Právě u tohoto krátkého videa se svým sledujícím Veronika svěřila s novinou, která zarazila a rozesmutnila jistě nejednoho fanouška tohoto seriálu na TV Prima.

„Tohle je moje oblíbená scéna ze seriálu @primaslunecna. Takovej fakof! Děkuju ti za něj @mareklambora. Vlastně za celý natáčení. Myslím, že líp se rozloučit nemůžu,“ napsala na začátku Veronika.

Dále vysvětluje, že se rozhodla být zodpovědná a i kvůli tomu, co se děje nyní, nechce riskovat své zdraví, a tedy i zdraví svého miminka. „A hlavně bych se už nevešla do záběru,“ dodala s humorem sobě vlastním.

„Děkuju celý partě! Ráda bych řekla, že vás budu sledovat, ale tuším, že od září budu sledovat jinou love story..“ zakončila svůj příspěvek Veronika.

Prima reaguje

V komentářích se herečce dostalo plné podpory od fanoušků. „Zajímalo by mě, kolikrát se ta scéna točila, protože já být chlap a na jeho místě, tak bych asi nezvládla mít takový kamenný výraz… hlavně ale zdravíčko, plně Vás chápu a těším se na Vaše další role,“ napsala jedna z uživatelek.

Podle slov Veroniky, která uživatelce odpověděla, se během natáčení scény velmi nasmáli. „Šak jsme se taky nasmáli…hlavně Mareček. Chudák,“ uvedla.

„Takhle vodpálkovat těhotnou holku?? Že se nestydí, voňavka,“ napsala vtipně česká spisovatelka Radka Třeštíková.

„Ano, tahle scéna je fakt super. Je škoda, že odcházíš, ale zdraví je důležitější a přesnější,“ stálo v dalším komentáři.

Svůj postoj vyjádřila i TV Prima. „Rozhodnutí Veroniky nepokračovat v dalším natáčení seriálu Slunečná plně respektujeme, ale samozřejmě nás to mrzí. Chápeme, že je to pro ni v tomto stavu a za těchto nestandardních podmínek náročné. Přejeme jí krásné a pohodové těhotenství a těšíme se na to, až se za námi vrátí. Veronika sice s natáčením končí, ale ve Slunečné se bude na obrazovkách objevovat ještě několik měsíců. To znamená, že scenáristé budou mít dostatek času vymyslet, co se s Denisou Kánskou bude dít dál,“ uvádí server iDnes.cz slova Lenky Hornové, ředitelky obsahu televize Prima.

Veronika Arichteva

Veronika Arichteva je česká divadelní, televizní, seriálová a také filmová herečka. Proslavila se svou rolí Sylvy Petrové, kterou hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Diváci si ji také pamatují ze seriálu První republika nebo Vyprávěj. Právě u natáčení posledního zmíněného seriálu se setkala se svým nynějším manželem Biserem Arichtevem, se kterým čeká miminko. V roce 2018 účinkovala v taneční show StarDance, kde vypadla v semifinále.