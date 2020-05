„Jedna z nejhezčích maminek světa!" Monika Bagárová sdílela fotku ve svatebních šatech

Česká zpěvačka Monika Bagárová krátce před porodem nasadila svatební šaty. Bylo to její první těhotenské focení, ze kterého vzešly nádherné fotky.

Snímky v bílých šatech, které se hodí i na svatbu, dopadly na výbornou. Monika je sdílela na svém Instagramu.

„To byl ale krásný den. Moje první těhotenské focení, které jsem si od začátku do konce opravdu moc užila. Team bezva lidí, který si neskutečně sedl, krásně se o mě postaral, abych se cítila co nejlépe, přece jenom už jsem skoro ve finále a například kotníky už nemám žádný. Znáte to těhulky,“ okomentovala fotky, kde pózuje v bílé róbě, Bagárová.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Bagárová (@bagarovamonika) 14 Май 2020 в 12:08 PDT

Fanoušci jsou nadšení. „Jedna z nejhezčích maminek světa!" píšou v komentářích. „Překrásné fotky, a ty si úplně nádherná", dodala další. „Moni, jsi krásná, a moc ti to sluší! Maličká bude stejně krásná jako ty!" jásá sledující.

Zpěvačka by měla porodit holčičku v červnu, ale se někteří lidé v jejím okolí obávají, aby nezačala rodit v přímém přenosu SuperStar, kde dělá porotkyni.

Pokojíček, který už na ni čeká, vypadá jak z katalogu. Česká kráska o tom také promluvila na svém Instagramu, když sdílela fotky pokojíčku.

„Máme hotový pokojíček pro naší maličkou. Teda bude se o něj muset dělit i s námi, protože jí chceme být stále na blízku. Všechny tyhle přípravy jsou tak krásné životní záležitosti, přináší tolik úsměvu a radosti, už jen aby byla ve zdraví konečně s námi. Sice máme ještě nějaký ten čas, ale myslím, že je fajn být ready,” okomentovala Bagárová.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Bagárová (@bagarovamonika) 1 Май 2020 в 3:23 PDT

Zpěvačka Monika Bagárová je finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar.

Partnerem Moniky Bagárové stal Machmud „Mach“ Muradov, známý MMA bojovník. Je členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora, ten ho označil za „nejlepšího MMA bojovníka na světě“.

Během vánočních svátků roku 2019 oznámili, že čekají potomka. K případné svatbě ale dojde až po porodu.