„To jsme my Češi. Mě to absolutně nepřekvapuje,“ říká Švantnerová o hejtování. Byla jsem také taková Pavlínka, odhalila

Redaktor se dotkl žhavého tématu, jelikož veřejnost poslední dobou dokola řeší buď angličtinu ministryně financí Aleny Schillerové, nebo zuří ohledně účastnice soutěže MasterChef Pavlíny Lubojatzky. Švantnerová uznala, že taková agresivní reakce ji vůbec nepřekvapuje.

„To jsme my Češi. Mě to absolutně nepřekvapuje. Vždycky si najdeš někoho, koho nemáš rád. A Češi jsou ovce a vždy se do toho člověka pustí. Každý si tam najdeme někoho, komu fandíme a naopak. Ať je to SuperStar, MasterChef, nebo cokoliv. Když se dívám na Netflix na reality show, najdeš si tam někoho, na koho nadáváš. Mně se nelíbí, když se to dělá veřejně,“ říká modelka s tím, že během devadesáti minut v televizi nezjistíte, jaký je ten člověk doopravdy.

Odhalila také, že se setkala s hejtováním a šikanou po České Miss , kde zvítězila a získala titul královny krásy. „Když jsem vyhrála Českou Miss, byl to jeden hejt za druhým. Byla jsem taková Pavlínka,“ říká s nadsázkou Nikol, podle níž na ni útočili lidé, jejichž favoritka nevyhrála. „Tu svou zlost si vybili na mně,“ uvedla Švantnerová s tím, že hejty ignorovat nejde , i když je člověk sebesilnější.

„Mrzí tě to. Já jsem to nikdy neřešila, nereagovala jsem na ně. Pořád jsem si říkala, že je tam osmdesát procent lidí, kteří mě podporují, a dvacet procent jich hejtuje. Hledala jsem v tom něco pozitivního. Respektuju, že se nemůžu líbit všem. Je důležité, jak to máš nastavené v hlavě,“ dodala Nikol během streamu na Instagramu Expresu.