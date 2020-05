Alice Bendová z filmu Báječná léta pod psa ukázala svou zahradu, a to oblečená pouze v ručníku. Foto

Na fotce Bendová, která je oblečená v červeném ručníku, pózuje ve své zahradě.

K příspěvku uvedla, že i když je modelka, bude sázet rajčata, cuketu a brambory.

„Jdu si navlíct tepláky a triko a jdu sázet rajčata, cuketu a brambory,“ uvedla.

K tomu jako legraci dodala hashtag #modelkanazahradě.

Fanoušci ale poznamenali, že je moc krásná zahradnice a není důvod k tomu, aby se oblékala.

Někteří také uvedli, že je to „neskutečné, že je zároveň krásná a ke všemu pořád pracovitá“.

Zazněly i otázky, kde se nachází zahrada a jestli se vedle prodává nějaký dům.

Dříve Alice Bendová ukazovala, jak si užívá koupání v bazénu na její chatě.

„Zdravím z dnešního otužování, voda je ale proti vzduchu docela teplá, tak se válím v trávě. Pak skočíme na školu, oběd (fakt úplně nevím, co budu po stopadesáté vařit), pak ven na pampelišky slepicím a čeká nás výletík na farmu pro maso, sýry a mléko. Přeji Vám krásný slunečný den,“ okomentovala snímek Bendová.

Mnohé uživatele ale zajímalo spíše to, jak je Bendová na snímku zvěčněna, než to, co má dnes v plánu.

„Takhle pokazit krásnou fotku rukou, že se nestydíš!!!“ napsal jeden z uživatelů a souhlasil s ním i další: „Nádherná Alice, moc hezké, ale ty ruce – proč?“

Kromě takových komentářů si však herečka mohla přečíst i spoustu lichotek. Fanoušci jí vzkazovali, že je krásná a nádherná. Jiní se zmohli jen na obyčejné a výstižné „wow“.

„Už je to tady, tohle nikdy neomrzí,“ reagovali na snímek další.

Další pak naráželi na to, že je pěkná provokatérka: „Pěkně nás provokujete s fotkami.“

Ostatní uživatelé se pak herečce svěřili s tím, co podnikají oni.

„Alice super, sluší, jdu na to, otužování a nejsou nemoce,“ svěřila se jedna z komentujících.

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.