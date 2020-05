„Nedávno jsme se nad tím zamysleli s Evou Burešovou…“ Lambora promluvil o tajemství popularity seriálu Slunečná

Lambora přiznal, že největší změnu, od doby co se vysílá Slunečná, cítí v tom, že od něj žádá více novinářů rozhovor. Změny však zaznamenal na sociálních sítích, jelikož mu stoupá počet fanoušků. Uvedl, že například na Instagramu mu přibylo během prvního týdne patnáct tisíc, teď se může pochlubit čtyřiceti tisíci sledujícími.

„To je pro mě celkem neuvěřitelné a hlavně úplně nové. Jinak ale ve svém životě žádnou zásadní změnu necítím,“ dodal.

Na instagramovém profilu Marka Lambory je možné najít mnoho tzv. stories ze Slunečné. „To je taková recese, ona totiž chce vždycky sedět vepředu, a jelikož občas jedeme stejným autem, trochu jsem jí tuhle výsadu naboural. (smích) Takže si navzájem posíláme videa na tohle téma,“ uvedl herec, když komentoval příspěvek, na kterém se přetahoval s Evou Burešovou o místa v autě.

Nekonečný seriál

Podle slov Lambory má Slunečná stanovený přesný počet dílů a je určen jak začátek, tak i konec. „Jestli to ale tak zůstane, nevím, možná se plán díky diváckému úspěchu změní,“ uvedl k otázce, zda bude seriál nekonečný.

„Tvůrci už trochu věděli, kdo jsem a co ode mě můžou čekat. Byl jsem tedy oslovený přímo. Dokonce mi řekli, že o mně přemýšlejí už během psaní scénáře,“ řekl.

Herec také odpovídal na otázku, zda je připraven na to, že takové projekty bývají závazky na několik let. Lambora však uvedl, že zatím o tom takto nepřemýšlel. Ačkoliv je nyní hodně vytížený, podle svých slov je za to rád. Co se týče jeho samotné role v tomto seriálu, vysvětlil , že předtím točil s podobným týmem seriál Ohnivý kuře.

V neposlední řadě se zamyslel nad tím, co stojí za takovou popularitou, kterou seriál má.

„Nedávno jsme se nad tím zamysleli s Evou Burešovou a jeden z důvodů podle nás je, že je to jeden z prvních televizních seriálů, kde je hlavní dějová linka o mladých lidech. To tu, myslím, ještě nebylo,“ vysvětlil.

Seriál Slunečná

Slunečná je český komediální televizní seriál. První díl se odvysílal 11. ledna roku 2020 na TV Prima. Jeho první díl byl nejsledovanějším pořadem daného dne. Seriál se stal také z hlediska sponzoringu nejdražším pořadem televize Prima. Režiséry jsou Libor Kodad a Jaromír Polišenský. Na obrazovkách v něm lze vidět kromě Marka Lambory Evu Burešovou, Filipa Tomsu, Barboru Jánovou, Evu Holubovou či Veroniku Arichtevu. Ta však před nedávnem oznámila, že se rozhodla v seriálu skončit kvůli stávající situaci a také kvůli svému těhotenství.