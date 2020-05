„Krásná mamča, sportovkyně a v neposlední řadě žena!“ Uživatelé změnili názor na Šafářovou, nyní ji chválí

Bývalá tenistka Lucie Šafářová, novopečená matka a partnerka hokejisty Tomáše Plekance v poslední době získává pochvaly od uživatelů nehledě na to, že dříve na její adresu padalo mnoho kritiky.

Bývalá tenistka se podělila o fotografii, na které pózuje ve sportovních kalhotách.

„Jako sportovci mi zůstala motivace! Dřív to byly vítězství, dnes je to být fit a zvládat víc jako máma, jako žena!” napsala pod příspěvkem Šafářová.

Uživatelé jí napsali hodně komplimentů.

„A Vy zase motivujete druhé! Já třeba kvůli této fotce odložila koblihu, ať se vám daří,“ okomentovala jedna ze sledujících.

„Miloval jsem vás jako tenistku. Vždy jsem vám z celého srdce fandil. A miluji vás jako maminu. Z vás i Tomáše čiší čirá mateřská upřímná láska. A to je to nejkrásnější,“ napsal další uživatel.

„Krásná mamča, sportovkyně a v neposlední řadě žena!“ komentuje další.

Dříve se na stránce Šafářové často objevovala kritika, když byla obviňována v rozpadu manželství hokejisty Tomáše Plekance a zpěvačky Lucie Vondráčkové.

„Doufám, že tě potká stejný osud. A stejná mrcha ti odvede Plekance. Je to vůl, krásnou Lucii opustí a dětičky kvůli takové,“ okomentovala jedna z uživatelek fotografii těhotné Šafářové.

„Drží se za břicho, aby se pochlubila milencovým děckem, musela se hodně modlit, aby se to podařilo,” napsala další sledující.

Lucie Šafářová

Lucie Šafářová je bývalá tenistka, která v roce 2019 oznámila, že ukončuje svou tenisovou kariéru. Má o deset let starší sestru Veroniku, která žila do roku 2016 v New Yorku s rodinou a trénovala tenis.

S tenisem začala Šafářová již ve třech letech, od třetí třídy základní školy žila se svým otcem v Rakousku, který tam pracoval v tenisovém klubu. Co se týče preferovaného povrchu, byla to pro ni antuka.

Co se týče Grand Slamů, tam vybojovala celkem pět deblových trofejí s Američankou Mattekovou Sandsovou, finále dvouhry si zahrála v roce 2015 na French Open. Z deblové soutěže z Letních olympijských her 2016 v Riu de Janeiru si po boku Báry Strýcové odnesla bronz.

V letech 2002 – 2011 udržovala partnerský vztah s českým tenistou Tomášem Berdychem. V roce 2018 začala randit s hokejistou Tomášem Plekance, který se rozvedl se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, se kterou má dva syny. V roce 2019 se jim pak narodila společná dcera Leontýna.