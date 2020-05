„Dominika Cibulková by se od tebe mohla učit.“ Monika Bagárová opět rozněžnila své fanoušky novou sérií fotografií

Česká zpěvačka Monika Bagárová je v požehnaném stavu a už se pomalu, ale jistě, „blíží do finále“. Co nevidět by totiž měla porodit. Před tím však ještě stihla nafotit několik těhotenských snímků, které rozněžnily její fanoušky. Jak to na nich této nastávající mamince sluší?