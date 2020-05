„Hratelná pětatřicítka.“ Agáta Hanychová ukázala postavu po dvou dětech

Agáta Hanychová v dubnu oslavila pětatřicet let. Svým fanouškům však stále dokazuje, že je pořád kus. Nyní se ukázala v zajímavě řešených plavkách, v nichž vynikla její krásná postava, kterou si dokázala udržet i po dvou dětech. Podívejte se, jak jí to sluší.

Hanychová si zřejmě v těchto teplých dnech užívá sluníčka a snaží se dokonale opálit, protože s dovolenou u moře to letos moc dobře nevypadá. Můžeme tak soudit podle fotografií, které nedávno zveřejnila na svém účtu na Instagramu. Je na nich totiž zachycena jen v plavkách u bazénu.

„Když jsi trapka a chceš fotku v plavkách a fotí tě syn... Na víc než dvě fotky šanci nemáš…,“ napsala k fotografii a dodala hashtagy #35let #momoftwo #pool.

Dané fotografie vzbudily vlnu komentářů. Kromě běžných uživatelů se je nezdráhaly okomentovat ani slavné osobnosti.

„Hratelná pětatřicítka,“ vzkázala jí v komentářích herečka a zpěvačka Nikol Štíbrová.

Palec nahoru pak za fotografii dala modelce i její slovenská kolegyně Andrea Verešová.

A co se týče fanoušků, ti byli novými snímky nadšeni. Někteří Agátě vzkazovali, že je překrásná. Padaly však i supertlativa jako dokonalá, luxusní, bohyně či top.

Ženy ocenily především to, jak skvěle Agáta vypadá po dvou dětech. „Krásná postava,“ stálo v jednom z komentářů.

„Wow, kočka jsi kočka, kočka... nejvíc!“ uvedl jeden fanoušek.

Lidé se pak shodli na tom, že jsou tyto fotky opravdu luxusní, i když je fotil její malý syn.

„I ten pes z tebe nemůže spustit oči. Super, sluší!“ hrnuly se lichotky.

Někteří si z ní ale dělali legraci, že v rychlosti, jakou její Kryšpín snímky fotit, nestihla ani našpulit pusu, čímž je tato kráska pověstná.

Další část komentujících pak zaujaly atypické barevné plavky, které na sebe Agáta oblékla.

„Já bych do těch plavek ani nevlezla,“ svěřily se některé uživatelky.

Další podotýkaly, že by v nich vypadaly hrozně. Jiné pak po modelce chtěly, aby pak vyfotila, jak vypadá opálení v tomto modelu.

„Tak tohle fakt průser, soudnost prosím,“ vzkazovali další.

Agáta Hanychová

Nebyla by to však správná fotografie, kdyby se neozvali i kritici . Někteří uživatelé totiž Hanychové vzkazovali, že tohle opravdu „není dobrý“. Kritizovali zejména střih plavek: „Hrozný střih plavek. Dělá to i divnou postavu.“

Agáta Hanychová je česká modelka, majitelka modelingové agentury, moderátorka a také příležitostná herečka. V roce 2005 se stala druhou vicemiss České republiky. V současné době se prezentuje jako módní návrhářka. V roce 2020 je moderátorkou na Mall TV v pořadu Mall Boxing (společně s Natálií Kotkovou nebo Jitkou Nováčkovou).

Pokud jde o její soukromý život, v současné době je tato kráska rozvedená. Jejím manželem byl muzikant, herec a moderátor Jakub Prachař, za kterého se vdala v roce 2013. S ním má dceru Miu, která se jim narodila v roce 2017. Z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou má ještě syna Kryšpína ( 2011).