Ivana Gottová se stala součástí války mezi Mistrovou dcerou Dominikou a její ex kamarádkou Rezkovou. Co vyšlo na povrch?

Nejstarší dcera zesnulého českého zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, v poslední době „válčí“ se svou bývalou kamarádkou Šárkou Rezkovou a jejím partnerem Miroslavem Kolodziejem, u nichž jednu dobu bydlela. Nyní se však jejich spory ubraly zajímavým směrem a do slovní přestřelky byla zatažena i vdova po Mistrovi, Ivana Gottová.

O Dominice Gottové se v médiích v poslední době píše vcelku často, ne však bohužel v tom pozitivním světle. Nedávno dokonce rozpoutala slovní válku se svou bývalou kamarádkou, do které nyní nově zapletla i vdovu po Karlovi Gottovi, Ivanu.

Manželka Gotta jeho dceři nabídla pomoc

I když se Dominika Gottová opřela do zpěvačky Rezkové, ta se neostýchala a přešla do protiútoku. V něm si však vzala do úst i manželku legendárního zpěváka, kterou však vykreslila v mnohem lepším světle než jeho nejstarší dceru.

Rezková se rozpovídala o tom, že nemyslí, že by vdova po Mistrovi vzala spolu se zesnulým manželem Dominiku „na buben“.

„Karel Dominice často pomáhal, když byla ve Finsku. Nacpal do ní spoustu peněz. Pohybuje se to v řádech milionů. Myslím, že byla Dominika zvláštně vychovávaná a má úplně jiné hodnoty,“ uvedla a dodala, že dcera Mistra se slavným jménem své okolí nejspíše jen využívá.

Podotkla také, že jí Ivana po smrti Karla Gotta nabízela pomocnou ruku. Pomoc však Dominika nevyužila.

„Vím, že jí Ivana nabízela byt. O tom mi Dominika povídala. V tom bytě by mohla bydlet tři měsíce zdarma,“ řekla zpěvačka v jednom z rozhovorů.

„Dominika řekne o všech, že se k ní zachovali špatně. Nechci jí nějakým způsobem křivdit, ale to, co se okolo ní děje, je šílený,“ doplnila k životu své bývalé kamarádky Rezková.

Dominika nemusí Ivanu

Dominika se tehdy vymlouvala na to, že dané bydlení nestihla zrealizovat kvůli časovému presu a prohlašovala, že jí nabídka utekla. Takový přístup však její bývalá bytná moc nechápe, zvlášť když Dominice nedělá problém si neustále stěžovat.

Mimo jiné Rezková prozradila, že ve vztahu obou Gottových je to prý Dominika, kdo Ivanu nemá zrovna příliš v lásce.

„Podle mě Dominika nemá k Ivaně bůhvíjak dobrý vztah. Pokud vám Ivana napsala, že jí Dominika ani nepoděkovala za letenky na tátův pohřeb, tak pod to se podepisuji. V tom měla určitě pravdu,“ potvrdila.

Závěrem dodala, že nejstarší dcera Karla Gotta je prostě nevděčná.

„Tam ty vztahy byly jen o penězích. Dominika je takový zvláštní tvor a vše bere jako samozřejmost. Myslím si, že pro peníze udělá všechno. Jí záleží jen na nich a na ní samé,“ řekla závěrem zpěvačka.

Karel Gott

Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál zápas s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října. Uctít jeho památku na Žofín přišlo přes padesát tisíc lidí. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v sobotu 12. října v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Ve stejný den byl vyhlášen státní smutek.

Během své kariéry Gott vydal 293 sólových alb doma i v zahraničí. Celkově nazpíval kolem 2500 písní. Od roku 1965 se prodalo padesát milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42 ocenění. Obdržel 120 televizních ocenění, osm zlatých desek a jednu diamantovou desku.

Pokud jde o jeho osobní život, jeho manželkou byla Ivana Gottová, s níž má dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou v minulosti nazpíval duet. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.