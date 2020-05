Hvězdu seriálu Slunečná Evu Burešovou zařadili mezi nejlepší zpěvačky. Znovu ohromuje Instagram svým hlasem

Eva Burešová se z českých hereček přemisťuje do žebříčku nejlepších zpěvaček. Již poněkolikáté na svém Instagramu zveřejnuje hudební videa a šokuje fanoušky neuvěřitelným hlasem.

Tentokrát Eva Burešová zazpívala svou píseň Fly, se kterou se snažila postoupit do Eurovize 2018. Ale tehdy Českou republiku zastupoval Mikolas Josef s písní Lie To Me.

Uživatelé znovu zasypali Burešovou komplimenty a uznali ji za nejlepší: „Úžasná, krásná, výjimečná,“ „Moc krásné, hlas fantastický,“ „Tak tohle je naprosto dokonalý!!! Řeknu to asi takhle, jste nejlepší česká zpěvačka!“

Nedávno zpěvačka ohromila své fanoušky svým novým vzhledem. Své tmavé vlasy si totiž obarvila do červených odstínů. Eva Burešová zapózovala před kamerou s novým účesem. Od teď tak zpěvačka má jasně červené vlasy. V příspěvku uvedla, že to byl její sen.

Dříve Eva Burešová promluvila v live streamu Blesku, že kvůli karanténě se musela rozloučit se svým přítelem tanečníkem Matyášem Adamcem. Protože během karantény se Eva nacházela se svým tříletým synem Nathanem u rodičů.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Má syna Nathaniela.