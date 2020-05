Hejdová prozradila, jak vypadat o deset kilo lehčí. Jedním slovem boží, reagovali nadšeně fanoušci

Na instagramovém účtu Zorky Hejdové se objevila nová fotografie, u níž dotyčná radí ženám, jak vypadat vyšší a štíhlejší.

„A dnes si, milé dámy, řekneme, co nutně potřebujete k tomu, abyste měřily tři metry a vypadaly o deset kilo lehčí! 1) nekonečné zvonáče od @laformela 2) doplněné o asi 20cm high heels @ysl Pokud nemáte ultravysoký boty, nevadí! Kouzlo je hlavně v tom střihu… Prostě bomba. A ne, opravdu nebyl použit photoshop ani jiné natahovací aplikace. Díky za dnešní foceníčko holky moje @kocourova & @diligentmoments. PS: Košile též #laformela,“ uvedla u snímku.

Jak je patrné, tato kráska má na sobě dlouhé černé kalhoty do zvonu a bílý košilový top. Daný outfit u fanoušků vzbudil zajímavé reakce.

„Tak to je strop, Zorko. Tohle vám neskutečně sekne,“ vzkázala jí jedna z fanynek.

Někteří psali, že jsou fotky luxusní a že to opravdu vypadá, jako by měla Zorka nohy až do nebe.

A i další se nezdráhala moderátorku pochválit: „Jedním slovem boží.“

Některé ženy si však myslely, že „kalhoty to nezachrání“ a jiným se zase nelíbila představa nošení zvonáčů. „Zvonáče už nikdy. Spokojím se radši se svými 158 centimetry,“ podotkla jedna komentující.

„Jako domácí úbor výborný, kudy chodíš, tudy šůruješ. Ovšem opticky verygut,“ napsala pobaveně další uživatelka.

Jiné ženy pak celý outfit označily za dost nepraktický: „Na focení super, ale na běžné nosšní to asi nebude, což?“

Objevily se však i dámy, které řeší opačný problém – jsou až moc vysoké. „No, já mám bohužel nohy až „do nebe“ a věřte mi, to byste nechtěly. Vysoké holky nejsou a nebyly v módě (beru reálný svět, ne ten modelingový), chlapi se vysokých holek bojí, dlouhý kalhoty na sebe neseženete, všude vyčuhujete. Je to prostě bída,“ svěřila se jedna z uživatelek.

Hejdová & kariéra

Zorka Hejdová svou kariéru zahájila v 18 letech v rozhlasové stanici Kiss Proton, kde v té době pracovala jako hosteska. Zde se také seznámila s Miroslavem Hejdou – svým budoucím manželem, který v této rozhlasové stanici pracoval jako moderátor.

V roce 2009 začala moderovat ranní televizní pořad TV Nova Snídaně s Novou s jejím již bývalým kolegou Tomášem Krejčířem. Od roku 2014 moderuje tento pořad se svým manželem Miroslavem Hejdou.

V současné době také pracuje jako moderátorka na rozhlasové stanici Frekvence 1, kde každé všední dopoledne pořádá rozhovory se zajímavými hosty.

Osobní život

V roce 2012 přímo v přímém přenosu pořadu Snídaně s Novou ji o ruku požádal její tehdejší přítel Miroslav Hejda, žádost přijala. Ke svatbě došlo dne 15. června 2013 na zámku Blatná.