„Je to lež.“ Uživatelé bouřlivě komentují nový snímek tenistky Petry Kvitové

Na snímku je tenistka zachycena za kapotou auta.

„Zatímco není tenis, naučila jsem se novou dovednost: automechanik. Je to pravda nebo lež,“ zeptala se sledujících tenistka.

Většina uživatelů se rozhodla, že je to lež, ale byli i ti, kdo se domnívá, že Kvitová se naučila automechanice.

„Je to lež,“ takovou odpověď napsala většina uživatelů, ještě je přivedlo do rozpaků, jak Kvitová drží nářadí.

„Lež, s takovými rukami, vypadají moc hezky,“ okomentoval jeden z uživatelů.

Dříve tenistka potěšila své fanoušky úžasnou fotografií, která upoutala pohledy jejích sledujících. Na snímku se sportovkyně ukázala ve vší kráse. Zapózovala v bílém tílku, které podtrhlo její dokonalou postavu. Petra příspěvek okomentovala: „Teď jako nikdy jsme jeden tým.“

Osobní život

Ve stejném rozhovoru pro Blesk Kvitová zmínila i svůj osobní život. Tenistka je delší dobu bez partnera a prozradila, jak se zamilovává, a zda dá na lásku na první pohled. „Pro mě je to asi hrozně těžké, spíš by mi to trvalo. Jsem samozřejmě více obezřetná, než jsem bývala, nejenom tím, co se stalo, ale i jaká je teď doba. Určitě mi to zabere déle než jen první pohled,“ vysvětlila.

Sama tenistka se označila za citlivou, která se často nad něčím dojímá. Vysvětlila, že to zdědila po svém otci. Dodala, že dříve se dojímala často nad filmy, nyní však nad životními příběhy. S přibývajícím věkem je však stále tvrdší.