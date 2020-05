„Někdo ti dal facku, ležíš jako mrtvola.“ Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová ohromila fotkou na podlaze

Eva Burešová zapózovala před kamerou ležící přímo na podlaze během make-upu, který jí dělá žena vedle.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva • Salvatore • Burešová (@evabureshsalvatore) 21 Май 2020 в 5:19 PDT

V příspěvku vysvětlila, že 13 snímků jim dá někdy zabrat.

„Nemaj to se mnou jednoduchý ty moje milovaný holky maskérský,“ dodala.

Některé sledující si z toho udělali legraci a zmínili, že ani nechtějí vědět, co se s toho vyklube.

„Asi budeš muset příště podrobně napsat, proč ležíš na zemi, jak dlouho jsi tam byla, co se mezitím dělo, když jsi ležela na zemi, kolik pudru Ti nanesla maskérka, když Ti přepudrovávala nos, že to vážně nemá nic společného se scénářem, nikdo Tě nefackoval, prostě a jednoduše jen odpočíváš... Ale ono to asi stejnak bude zbytečné, protože většina lidí popisek k příspěvku stejnak nečte,“ myslí si jedna ze sledujících.

A spousta uživatelů opravdu nepochopili, proč herečka takhle leží.

„Evi, já jsem se lekla, že ti někdo dal facku, tam ležíš jako mrtvola,“ zaznělo v dalších komentářích.

Před týdnem česká herečka ohromila své fanoušky svým novým vzhledem. Své tmavé vlasy si totiž obarvila do červených odstínů.

Eva Burešová zapózovala před kamerou s novým účesem. Na fotce zpěvačka má jasně červené vlasy. V příspěvku uvedla, že to byl její sen.

„Splnila jsem si sen! #redhead,“ poznamenala.

Fanoušci jí ale neuvěřili a uvedli, že to vypadá jako paruka.

„Tak nevěřím, a ani to nevypadá jako čerstvě nabarvené…“ zaznělo v komentářích.

Někteří si z toho udělali legraci a napsali, že prý „jak teď bude natáčet Slunečnou, už si představuji scénář: Týna si nabarvila vlasy na červeno, protože si chtěla splnit sen, který jí taťka zakázal“.

I když většině se barva celkem líbila, v komentářích zazněla také kritika. Někteří Evě poradili, aby byla raději svá.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Má syna Nathaniela.