Zúčastní se Habera živého přenosu SuperStar? Let z Ameriky mu zrušili

Jak se uvádí, Habera měl původně letět již 3. května z Tampy do Prahy. Tento let byl však zrušen, tudíž produkce hledala jiný spoj, který by slovenského zpěváka dopravil zpět do Česka. U nás však mezitím zavřeli letiště na celý květen a produkce tak měla další problém na krku – musela dostat porotce z Frankfurtu do Prahy.

„Nakonec doletěl soukromým letadlem. Vybavili jsme ho na cestu všemi formuláři a potvrzením, že letí do Prahy za prací. Test si nechal udělat v Americe, ale byly trochu nervy, aby dostal včas výsledek a potvrzení od lékaře před odletem, zároveň test nebyl starší čtyř dnů,“ řekl tiskový mluvčí TV Nova Vojtěch Boháček pro deník Aha!.

Možná neúčast na živém přenosu se však týkala také favoritky soutěže Diany Kovaľové, která žije ve Španělsku. „Nakonec jsme zvolili cestu autem, i když do poslední chvíle bylo vládní nařízení, že autem nesmí cestovat více než jeden člověk,“ uvedl mluvčí s tím, že dlouho nebylo jasné, jak a zda ji do Česka dostanou. Hranici se jim podle jeho slov překročit povedlo, ale trvalo to dva a půl dne.

Zmiňme, že pěvecká soutěž SuperStar bude zítra poprvé v televizi vysílána živě. Kvůli pandemii koronaviru budou ovšem přenosy probíhat jinak, než jsme byli zvyklí. Přenosu se nezúčastní diváci a soutěžící musí být izolováni v hotelu. I přes tyto komplikace však soutěž pokračuje a sázkové kanceláře již vypsaly sázky na vítěze. Na výhru má šanci podle sázkové kanceláře Chance Diana Kovaľová s kurzem 4,50:1. Dalším favoritem je Giovanni Ricci s kurzem 5:1.

Podle slov mluvčí kanceláře Chance Markéty Světlíkové se tak spíše kloní k tomu, že výhra poputuje letos na Slovensko.

SuperStar 2020

Soutěž Česko Slovenská SuperStar odstartovala na TV Nova a TV Markíza v neděli 16. února 2020. Vůbec poprvé hodnotí soutěžící pět porotců. Opět v ní zasedl zpěvák Pavol Habera, ke kterému se přidali moderátor Leoš Mareš, komik a muzikant Marián Čekovský, zpěvačka Monika Bagárová a herečka Patricie Pagáčová.

V souvislosti se svým působením v porotě soutěže SuperStar se na Patricii Pagáčovou dříve snesla vlna kritiky. Na jejím účtu se tak objevilo obrovské množství komentářů o tom, že se Patricie chová vůči účastníkům arogantně.

To jistě zvýšilo pořadu sledovanost, jelikož se na Instagramu její obránci vzbouřili a na soutěž se speciálně podívali, aby si udělali svůj názor. Negativní komentáře se však objevují i nadále.