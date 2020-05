„Tohle už je moc. Nezaslouží si být dcerou Mistra Gotta!“ Dominika šokovala uživatele detaily svého intimního života

Poté, co nejstarší dceři Českého slavíka krachlo manželství se zpěvákem Timem Tolkki, se Dominika Gottová nově veřejně přiznává k bisexuální orientaci. Ona totiž své zkušenosti bez servítek před Bleskem popsala v jejich speciálu Můj táta Karel.

„S mou první dívkou jsem se seznámila, když jsem měla kolem dvaceti let. To byla doba největších experimentů. Řekněme, že jsem od té doby bisexuální, protože dodnes mi občas při pohledu na nějakou dívku napadne, jaké by to s ní asi bylo,“ šokovala Dominika svým vyjádřením.

K tomu ještě dodala, že v posteli měla se svou první milenkou trému, přestože šlo o mladší slečnu, ta Dominiku do tajů lesbického milování zaučila. Později měla dívek ještě několik, přiznala i zkušenost s prostitutkou. „Druhou sexuální zkušenost s dívkou jsem zažila asi o pět let později. Díky svému zaměstnání v kavárně restaurace, kde mě oslovila další žena. Využila jsem to. Sex s ní byl úžasný, nakonec, byla to prostitutka“ řekla Gottová s tím, že o některé dívky se dokonce dělila i se svými milenci.

„Měli jsme takových s Joeym DeMaio více. Když jsme spolu byli v USA, proběhl grupensex s jedním jeho kamarádem a dalšími dvěma dívkami,“ pokračovala upřímná Dominika ve speciálu českého Blesku.

Co na to uživatelé? Všichni samozřejmě byli překvapeni ostrými výroky Dominiky. „Ta si nezaslouží být dcerou pana Mistra Karla Gotta,“ reagovala na článek uživatelka Facebooku Jitule Vrtule Holbusová. „A zítra bude špión nebo kosmonaut, jen aby upoutala, chudák,“ poznamenala také Věra Marinovová. „Je ostudou své rodiny,“ napsala Petra Slaninová.