Anna Julie Slováčková promluvila o těžké nemoci: Ještě nemám vyhráno. Smrti se ale nebojím

Karanténu každý prožíval jinak. Anna Slováčková například musela podstoupit operaci prsu, při které jí lékaři odstranili nádor.

„Vybrali mi jen ten nádor a uzliny v podpaží. Jsou tam jizvy, ale to bude časem lepší,“ řekla Slováčková s tím, že při operaci nedošlo k radikálnímu řezu.

Stále nemá vyhráno

V jednom z rozhovorů prozradila, že se před operací strašně bála a „klepala se jako ratlík“. Byla to totiž její první operace i narkóza. Vše se přitom odehrálo právě v karanténě, což jí přišlo vhod, jak sama říká. „Byla jsem oteklá, kila nahoře, žádný vlasy, řasy a obočí, takže jsem byla ráda, že jsem mohla být trochu v ústraní. Měla jsem taky pocit, že mi nic neuteklo,“ uvedla dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka.

V současné době však nadaná herečka ještě stále čeká na výsledky. Ty mají ukázat, zda bude muset ještě absolvovat ozařování, nebo ne. Před tím, než zpěvačku operovali, musela podstoupit 12 chemoterapií, což rozhodně nebyla procházka růžovým sadem.

„Bylo to špatné období, byla jsem oteklá a vůbec jsem se necítila dobře. Nechala jsem si na míru udělat jídelníček a denně mi vozí krabičky s navařeným jídlem. Přestala jsem jíst maso a omezila sacharidy, takže jsem už několik týdnů vegetarián. Léčitel, známý od táty, mi doporučil čínské houby a různé čaje,“ svěřila se dále herečka s tím, jak s nemocí bojuje.

Nyní ji ještě stále bolí ruka a na hrudníku má velké jizvy. „Stejně teď prsa nikomu neukazuji, tak je mi to jedno. Cítím, že už v sobě tu mrchu nemám, ale stále ještě nemám výsledky, takže nevím, zda už je léčba ukončená, nebo mě čeká ozařování,“ dodala.

Dotyčná také dodala, že si je vědoma toho, že je jejívážné. „Uvědomuji si, že moje onemocnění není jednoduché a hrozba smrti tady je, ale já se smrti nebojím. Spíš se bojím o své blízké než o sebe. Ale tak nějak vnitřně jsem cítila, že se z toho dostanu,“ řekla.

Slováčková také v jednom rozhovoru uvedla, že nechce lidi strašit slovem rakovina, ale musí uznat, že jí bylo špatně a bylo to náročné. „Ale nevidím důvod, proč bych to měla ventilovat. Kdybych řekla v médiích, že je mi špatně, tak napíšou, že Slováčková umírá,“ uvedla a dodala: „Chci, aby lidi s touhle nemocí pevně věřili, že se uzdraví, a mysleli pozitivně. Tak mají víc než z půlky vyhráno. To mi řekli všichni doktoři i sestřičky.“