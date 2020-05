Pavlína Pořízková překvapila uživatele snímkem bez make-upu. Jste na sebe moc přísná, vzkazují jí

Americká supermodelka českého původu Pavlína Pořízková svým fanouškům dokázala, že se nebojí zveřejnit snímek, na kterém je zcela nenalíčená. Zřejmě ji totiž zajímalo, co na její přirozený vzhled řeknou ostatní. A sama se instagramovému světu svěřila s tím, co ji na jejím vzhledu nejvíce trápí.

Kráska, která je původem z Česka, ukázala, že se nebojí vrásek ani stárnutí. Její obličej totiž nevyniká žádnými plastickými zákroky či jinými kosmetickými úpravami. Zkrátka stárne přirozeně a s grácií. I tak ale tato pětapadesátiletá modelka na svůj věk vypadá velmi dobře.

„Tohle je pro vás všechny, miláčci, takhle teď doopravdy vypadám. Myslím, že na 55 to není špatné a navíc nemám žádné úpravy. Ale rozhodně to není 22. Takhle vypadám po ránu, žádná káva a vlasy tak, jak se po probuzení dostaly z drdolu. Když se teď dívám na své selfies, vždycky se divím, co to mám s nosem? Pořád se mi plete do cesty!“ napsala poněkud kriticky ke snímku.

A jaké byly reakce na tuto odvážnou fotku? Fanouškům se Pavlína líbila a vůbec jim nezáleželo na tom, zda je nalíčená nebo ne.

„Jsi tak krásná, Pavlíno,“ psali jí milé komentáře.

„Miluji, jak se s námi o tohle všechno dělíte. Jsem potěšena a inspirována zároveň,“ svěřila se další uživatelka.

A v podobném duchu se nesly i další reakce: „Zbožňuji tě, Pavlíno. Stále mě nutíš se usmívat a teď tě zbožňuji ještě víc,“

Když modelka mluvila o svém nose, někteří ji vzkazovali, že je na sebe moc přísná a vyjadřovali jí podporu: „Jste na sebe moc přísná, vždyť jste úžasná!“

Pavlína Pořízková

Dotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.

Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek loni v září zemřel.