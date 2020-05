„Proč neukazuju Lolu na instagramu.” Berenika Kohoutová otevřeně promluvila o své dceři

„Proč neukazuju Lolu na instagramu. Občas se mě někdo zeptá, tak to jdu napsat sem. A dopředu říkám: absolutně neodsuzuju nikoho, kdo dává na instagram cokoliv, včetně svých dětí. To si prostě každej může a musí zvážit sám. A je to každýho věc. I když... to je právě to. Pro mě je to i věc toho dítěte. Kterou si teď logicky úplně nemůže rozhodnout.... Tak to je první věc. Že zkrátka nechci, aby Lola za několik let otevřela comp a šla na internet a řekla mi: Mami, proč jsem asi tak na tisíci fotkách a videích, aniž bych o tom mohla rozhodnout?” napsala Kohoutová. Pak dodala, že druhou příčinou je, že se jí nějak příčí, aby její dítě dopodrobna znal někdo, kdo nezná jejich rodinu, kamarády…

„Aby prostě ,cizí’ lidi viděli, jak moje dítě dělá to a to, mohli si čistě hypoteticky stahovat videa a obrázky s ním, nebo je třeba někomu posílat. No ale rozhodně tady kategoricky neříkám, že sem ten její boží ksichtík nikdy nešoupnu, myslím si, že pár fotek v éteru opravdu nikomu neuškodí...Ale zatím se mi do toho prostě nechtělo,” dodala zpěvačka.

Sledující podpořili její názor a napsali, že uvažují stejně. „Mám to úplně stejně Beri-fakt chápu a tím pádem i tleskám!” napsala sledující jejího Instagramu.

„Internety jsou plné úchylů, nevidím důvod, proč zveřejňovat fotky vlastního dítěte. Ať si každý dělá co chce, ale krom uchyláků vážně nikoho nezajímá každý prd,” okomentovala jedna z uživatelek.

Berenika Kohoutová

Tato devětadvacetiletá vnadná kráska je českou herečkou, zpěvačkou, dabérkou, blogerkou a spisovatelkou.

V srpnu 2017 byla Berenika jednou z účastnic televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Za celý průběh soutěže Kohoutová vyhrála celkem 4 ze 12 večerů a nakonec se stala celkovou vítězkou této série.

Letos v únoru se stala poprvé maminkou, když svému partneru Kryštofu Kubínovi porodila dcerku Lolu.