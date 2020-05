Erbová se svěřila fanouškům, že už je rok bez partnera. Měli pro ni pochopení?

Známá česká modelka Vlaďka Erbová se na sociální síti svým fanouškům svěřila, že je již rok sama. Kdo by si však myslel, že to tuto krásku trápí, mýlil by se. Vlaďka totiž tvrdí, že jí to takhle vyhovuje a že je šťastná. A co na to fanoušci?