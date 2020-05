Blanarovičová zveřejnila portrét z mládí. Fanoušci se ptají, co má herečka za dohodu s časem, protože vůbec nestárne

Známá slovenská herečka Yvetta Blanarovičová se s fanoušky na sociální síti podělila o video, na kterém je zachycen její portrét. Není to však jen tak ledajaká fotografie… O co se jednalo? A jak na ní tato kráska vypadá?

Yvetta Blanarovičová ukázala snímek, který představuje její první focení se známým českým fotografem. Fotografie je sice staršího data, ale až nyní jí herečka našla své místo na zdi.

„A už visí....Konečně jsem mu našla místo. Mé první focení v ateliéru u Jakuba… Bez přípravy, bez dlouhého líčení…,“ napsala k videu.

Ve videu pak uvádí, že fotografie je stará třicet let: „Třicet let rozdíl. No, jo. Mé první focení s Jakubem Ludvíkem. No, jo no.“

Zmiňme, že snímky jsou prací známého českého fotografa Jakuba Ludvíka , což je přední fotograf českých celebrit. Ludvík spolupracuje s celou řadou známých osobností a je velmi uznávaný právě pro svůj přístup i talent, jak z člověka „vytáhnout duši“. Fotí především portréty.

A jaké byly reakce na tento portrét a také na to, jak Yvetta vypadá nyní? Fanoušci ji zahrnovali jen samými lichotkami.

„Yvettko, žádný třicetiletý rozdíl tam není, vždyť ty jsi pořád stejně krásná a roztomilá,“ lichotili jí.

Některé pak zajímalo, co má herečka za dohodu s časem, když vypadá stále tak mladě: „A to se říká, že čas měří každému stejně, co s ním máte za dohodu?“

„Super, žádný rozdíl není poznat,“ shodli se další.

Mnoho fanoušků tak psalo, že se Blanarovičová vůbec nezměnila a je pořád krásná. Jiní pak chválili i to, že je nadaná.

„Jo! Jste kočka, moje nejoblíbenější herečka,“ myslel si jeden.

Yvetta Blanarovičová

Někteří ale podotýkali, že to nyní herečce sluší víc. „Nechci znevažovat fotografii nad vámi, ale teď vám to upřímně slušně o hodně víc. Máte půvab ve tváři mnohem víc než předtím,“ uváděli.

Yvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.

Blanarovičová si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Nyní se objevuje na TV Nova v seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.