Krainová obdivovala prázdnou Prahu a vyvolala poprask na síti. „Potřebujeme turisty, nebo budeme v háji!“ zuří Češi

Česká topmodelka Simona Krainová se podělila se sledujícími o fotografie z procházky kouzelnou a nově prázdnou Prahou. „Taky si musí odpočinout… od milionu turistů. Krásné to časy, ať nám aspoň chvilku vydrží“ naspala Simona na adresu hlavního města, čímž vyvolala ostrou diskusi.

„A tak jsem byla omrknout tu naši matičku Prahu. Za jiných okolností by to byl v sobotu nadlidský výkon, ale teď je po dlouhé době zase jenom NAŠE. Taky si musí odpočinout… od milionu turistů, selfie tyčí, křiku a hluku. Taky se potřebuje nadechnout… je tak krásná. Zaslouží si to, nemyslíte?“ napsala Simona na Instagramu a vyzvala Čechy, aby využily výhody zavřených hranic.

„Běžte se na ni podívat, užijte si ji, dokud to jde v klidu a míru. Nikde nenarazíte na zástupy lidí, nebudete stát žádné fronty… ani za svíčkovou v centru Prahy už nedáte 600kč... krásné to časy, ať nám aspoň chvilku vydrží,“ dodala.

Ale ne každý souhlasil se známou topmodelkou. Uživatelka @simca2385 například poukázala, že Praha rozhodně potřebuje turisty. „Myslím, že Praha už si odpočinula a teď nutně už potřebujeme turisty, nebo budeme v háji, jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé,“ reagovala na příspěvek.

Někteří sledující však přiznali, že si stejně jako Simona ten klid užívají. „Přesně tak to mámě v Bratislavě. Ale třeba uznat že všechno má pro i proti. Ale prozatím si to užívám,“ vzkázala ze Slovenska @daniella_plg.

Letošní turistická sezona kvůli pandemii koronaviru bude v Česku zcela určitě jiná. Hlavní město proto ve spolupráci s Prague City Tourism chystá kampaň lákající do metropole tuzemské návštěvníky. Jelikož se přepokládá, že občané utratí výrazně méně než cizinci, restauraci v centru již snížily ceny a čekají na návštěvníky.