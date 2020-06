„Velké zklamaní!“ Diváci se hádají kvůli vítězce SuperStar 2020. Co jim vadí a proč porotě tekly slzy? Video

Fanoušci vítězky jí poblahopřáli a velmi ocenili její emocionální vystoupení.

Ale ne každý souhlasí, že si Piešová zaslouží první místo. Uživatelé sociálních sítí se kvůli tomu rozdělili na dva tábory.

„No, tak tohle Superstar velké zklamaní!!“ napsala rozčílený komentář na oficiální stránce soutěže uživatelka @monika_cajkova. „Já sem to přál Dianě nebo Martinovi... Sem zklamaný, že to vyhrála Bára, ale i tak je Diana pro mne vítězka,“ dodal @_.broken.domcis._.

Mnozí také byli pobouřeni, že Barbora během písně neovládla své emoce. „Zajímavé, že při písničce se rozpláče, ale vyhraje Superstar, a ani to s ní nehne,“ poznamenal sledující @samuel_racz.

Fanoušci něžné zrzky se však postavili kritikům a podpořili Barboru. „Rozplakala se při písničce a při pohledu na svou rodinu... vidět je tam hrdé bylo určitě více než samotná výhra,“ reagovala @vikk_p. „Je svá, a to je na tom to nádherné. To, že se z výhry neraduje, jak byste si přáli vy, neznamená, že ve svém nitru neprožívá milion emocí, které neumí navenek projevit... zpívá nádherně a emoce projevila přesně tam, kde měla – v hudbě,“ vysvětlil uživatel @majklajnder, proč Barbora podle některých „nebyla moc šťastná“, když se dozvěděla, že je vítězkou.

Bára Piešová si jako výhru odnesla dva milióny korun a také zkušenosti, které jsou k nezaplacení. „Děkuji velmi pěkně za všechno rodině, kamarádům, fanouškům děkuji, že mě berete takovou, jaká jsem,“ napsala vítězka po finále na svém instagramovém učtu.