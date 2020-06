Arichteva prozradila detaily o jménu pro miminko: Dlouho jsme se nemohli dohodnout, nakonec jsem souhlasila

Vzhledem k tomu, že má Arichteva před sebou šestý měsíc těhotenství, vypadá to, že otěhotněla během vánočních svátků. „Zřejmě ano, nebo to je dáreček po silvestrovské noci. Každopádně nás oba překvapilo, jak to šlo rychle. I když se o mém jináči dlouho spekulovalo, tak jsem byla jen tlustá a my se vlastně nesnažili. Pořád jsem upřednostňovala práci, až najednou to prostě přišlo,“ uvedla Veronika.

„Dlouho jsme se nemohli dohodnout, nakonec jsem souhlasila, že vzhledem k příjmení, to bude balkánské jméno. Není to po nikom z rodiny Bisiho, jako u Moniky Bagárové, prostě jsme se tak rozhodli,“ sdělila.

Prozradila, že s manželem neměli dlouho jasno o tom, jak se bude jejich první miminko jmenovat, nicméně nakonec ke shodě přece jen došlo.

Zpěvačka Monika Bagárová před nedávnem porodila holčičku Rumiu a se svým partnerem Machmudem Muradovem se tak stali rodiči.

V souvislosti se svým těhotenstvím oznámila Arichteva zprávu, která nepotěšila mnoho fanoušků seriálu Slunečná. Sdělila, že se rozhodla být zodpovědná a nechce riskovat své zdraví a zdraví svého miminka a v seriálu Slunečná končí. „Děkuju celý partě! Ráda bych řekla, že vás budu sledovat, ale tuším, že od září budu sledovat jinou love story..“ zakončila svůj příspěvek Veronika.

TV Prima, která seriál vysílá, uvedla, že rozhodnutí Veroniky plně respektují. „ Chápeme, že je to pro ni v tomto stavu a za těchto nestandardních podmínek náročné. Přejeme jí krásné a pohodové těhotenství a těšíme se na to, až se za námi vrátí. Veronika sice s natáčením končí, ale ve Slunečné se bude na obrazovkách objevovat ještě několik měsíců. To znamená, že scenáristé budou mít dostatek času vymyslet, co se s Denisou Kánskou bude dít dál,“ dodala ředitelka obsahu TV Prima Lenka Hornová.

Veronika Arichteva je česká divadelní, televizní, seriálová a také filmová herečka. Proslavila se svou rolí Sylvy Petrové, kterou hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Diváci si ji také pamatují ze seriálu První republika nebo Vyprávěj. Právě u natáčení posledního zmíněného seriálu se setkala se svým nynějším manželem Biserem Arichtevem, se kterým čeká miminko. V roce 2018 účinkovala v taneční show StarDance, kde vypadla v semifinále.