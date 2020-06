Marešová ukázala fanouškům, jak tráví neděli. Někteří ji přirovnali k trestancům v americkém vězení. Čím se „provinila“?

Známá česká stylistka a módní redaktorka Monika Marešová si užívala volna a v neděli jen relaxovala. Při této příležitosti zveřejnila na svém Instagramu nový snímek, který však vyvolal vlnu různorodých reakcí. Co se některým fanouškům zrovna moc nelíbilo?

Manželka známého českého moderátora Leoše Mareše, Monika, překvapila svém fanoušky výběrem nedělního outfitu. Na sociální síti sdílela snímek, u kterého jen krátce napsala: „Líná neděle.“

ᴸᴬᶻᵞ ˢᵁᴺᴰᴬᵞ... 🍊 Příspěvek sdílený Monika Marešová (@monikamaresova), Čen 7, 2020 v 6:00 PDT

Na fotografii Monika leží v posteli a má na sobě teplákovou soupravu v oranžové barvě. A právě tato barva jejího oblečení vzbudila jisté kontroverze.

„Věznice USA?“ napsal jeden fanoušek.

Někteří fanoušci na snímek okamžitě reagovali a psali, že je módní redaktorka v tomto outfitu „slušná mrkev“. Spousta dalším komentářů se pak nesla v takovém duchu, že uživatelé Moniku přirovnávali k trestancům v americkém vězení , protože právě tam vězni nosí oranžové kombinézy.

Další pak naráželi na americký dramatický seriál s názvem Orange is the new black, který popisuje zážitky hlavní hrdinky ze ženské věznice.

„Protože Orange is the new black,“ uváděli.

Ne všichni však měli vůči oranžové barvě předsudky. Někteří Moničinu volbu dokázali náležitě ocenit.

„Super barva teplákovky,“ vzkazovali jí a přidávali se další: „Pěkná teplákovka, sluší.“

Pár uživatelů pak přiznalo, že jim je tato kráska čím dál tím více sympatická: „Poslední dobou jste mi víc a víc sympatická.“

Kontroverzní outfity Moniky

Není to však poprvé, co Monika své sledující zaskočila nevšedním outfitem. Vzhledem k tomu, čím se živí, má skvělý cit pro módu a snaží se dodržovat módní trendy. Ne všichni však mají pro její odvážný styl a mnohdy i poslední výkřiky módy pochopení.

V minulosti například zveřejnila snímek, na kterém má na sobě černou mikinu a volné béžové kalhoty s vysokým pasem, ozdobené černým páskem. Ne všem se však v tomto looku líbila.

„Ty kalhoty jsou Leoše?“ zeptal se jeden ze sledujících a narážel na „pánský styl“ oblékání u žen.

ᴮᴱᴵᴳᴱ&ᴮᴸᴬᶜᴷ #ootd Příspěvek sdílený Monika Marešová (@monikamaresova), Kvě 12, 2020 v 7:45 PDT

I další psali, že je kalhoty nezaujaly. Stejného mínění byla ještě jedna uživatelka: „Máte krásnou postavu, tak proč si ji hyzdíte těmi kalhotami... Tenhle styl se nosil, když mi bylo 15 let, ale v té době nic jiného nebylo k dostání, proto asi ta moje averze k tomuto stylu. Já vím, že je to módní, ale mně to na ženských sexy nepřijde... Jinak máte vždy krásné oblečení.“

Monika Marešová

Velká část fanoušků se však za Moniku postavila a vyjádřila jí podporu: „Mně se naopak Váš styl moc líbí a ráda ho sleduji.“

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za něhož se v únoru 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.