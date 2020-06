„Fuj, to je tak nepřirozené! Vy to nepotřebujete!“ Havlová překvapila sledující svým vzhledem. Co si nechala udělat?

Havlová totiž objevila jednu z aplikací, které „vylepšují“ fotografie. „To jsou vymoženosti!!!! A ještě mi dali modré oči!“ divila se Dagmar. Fanoušci jí ale hned vzkázali, že žádný fotoshop nepotřebuje.

Nový příspěvek herečky si vysloužil desítky obdivných komentářů. Uživatelé napsali Havlové, že její originální fotka je mnohem lepší, ale také ji přirovnali k modelkám. „Tady vypadáte úplně jak Taťána Kuchařová,“ poznamenala uživatelka s přezdívkou jitka_vesela.

Ne všichni byli však na první dámu tak milí. Někteří fanoušci byli upravenou fotkou spíše pobouřeni. „Fuj, to je tak nepřirozené! Buďte paní @dagmarhavlova_official ráda za to, že v reálu vypadáte krásně – svěže a přirozeně. Bohužel se v tomhle nepřirozeném stylu napíchaných pus a přemíry botoxu dneska mnoho mladých holek shlédlo. A co nezkazí plastická chirurgie, to dodělají takové zhyzďující aplikace. Vůbec to nechápu,“ nechala se slyšet uživatelka katypraguecz.

„Jste krásná i bez úprav, ale je dobré ukázat, co vše se dá dnes s fotkou udělat, protože ne každé mladé děvče chápe, že dokonalost, kterou se někdo snaží předvádět, není tak úplně pravda, a to, co to s nimi může udělat, je hrozné. Mají pocit méněcennosti a jsou bez sebevědomí, nemluvě o depresích a s nimi stále přibývající sebevraždy či sebepoškozování,“ dodala @vildovaveronika.

Uživatelé nepoznali Krainovou na novém snímku

Česká topmodelka Simona Krainová překvapila svým vzhledem fanoušky, kteří ji na nově zveřejněné fotografii nemohli vůbec poznat. Co se na Simoně změnilo? A o jakou fotografii se jednalo?

Simona Krainová si jako modelka na svém vzhledu dost zakládá. Na fotografiích tak vždy působí upraveně a sexy. Výjimkou nebyla ani nová fotografie, kterou tato sexy sedmačtyřicítka sdílela na svém účtu na Instagramu. Měla však jeden háček – uživatelé ji na ní vůbec nemohli poznat.

Na daném snímku je Simona zachycena v bílém outfitu – má na sobě křivák a upnuté kalhoty. Vynikla tak krásně její postava. Poznávacím znamením této krásky je také její bujná blond hříva a úsměv od ucha k uchu. Přesto se však Simona svým příznivcům zdála jiná.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📸 @lukasdvorakstudio @yesvisage @salonyesvip Публикация от simonakrainova (@simonakrainova) 5 Май 2020 в 8:40 PDT

„Tady vypadáte úplně jak někdo jiný, jste poznat jen podle vlasů,“ vzkazovali jí fanoušci.