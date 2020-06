Mareš zveřejnil vtipné video s Monikou v brýlích za tisíc dolarů. „Úplně jak z hororu Moucha,“ umírali smíchy sledující

Tentokrát Leoš natočil svou manželku v butiku a ukázal, jak si Monika zkouší „extravagantní brýle“ od návrhářky Linda Farrow. Nechyběly ani vtipné připomínky a komplimenty.

Tento příspěvek moderátora vyletěl jako raketa a hned nasbíral hodně komentářů. Sledující napsali Leošovi, že s Monikou jsou velmi zábavní.

„Vy jste naprosto boží,“ napsala v komentářích uživatelka @lenkahubalova. „Jako ona je Tvoje největší životní výhra,“ vzkázala Leošovi @nikol_koutecka.

Hodně sledujících poukázalo, že Monika v těchto brýlích vypadá jako moucha nebo postavy s růžných pohádek či filmů.

„Karlík a továrna na čokoládu... to je to, co mě první napadlo,“ okomentoval video @jakub_hulda. „Jako moucha tsetse,“ dodala @petulagabova.

Jako Monica Bellucciová

Dříve 39letá Monika zveřejnila na svém účtu odvážnou fotku. Na ní se ukázala ve spodním prádle a punčochách. Uživatelům naprosto došla slova. Ale někteří přesto našli, co napsat: „Trochu mi tu připomíná Monicu Belluci.“

„Krásná holka, nádherná fotka,“ napsal jeden ze sledujících. Někteří si všimli podoby se známou italskou herečkou a modelkou Monicou Bellucci.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ᴳᴱᵀᵀᴵᴺᴳ ᴿᴱᴬᴰᵞ... #intimissimi #intimissimigirls #timeforvalentines Публикация от Monika Marešová (@monikamaresova) 9 Фев 2020 в 8:25 PST

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.

Proslavila se zejména vztahem s českým moderátorem Leošem Marešem, za něhož se v únoru 2018 provdala. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. Už tam Leoš cítil, že to bude láska jako trám. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.