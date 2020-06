Ochotská se zchladila v bazénu. Kvůli její žhavé fotografii by ale nyní potřebovali ledovou sprchu spíše fanoušci

To, že je Michaela Ochotská stále krásná žena a sexy maminka, není žádné tajemství a ví se to již dlouho. Nyní opět dostála své pověsti krásky, když zveřejnila nový snímek.

„Léto,“ napsala k fotografii, na níž je zachycena se svou kamarádkou v plavkách v bazénu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Summer☀️ Příspěvek sdílený MICHAELA OCHOTSKA (@michaelaochotska), Čen 13, 2020 v 3:18 PDT

Mohlo by se zdát, že jde o obyčejnou fotografii, na níž je zobrazena letní pohoda. Tento snímek však mnohé uživatele nenechal chadnými a dostal je do kolen. Ostatně, jde to poznat i z komentářů pod fotografií.

„Tam by bylo náročné se nějak vůbec zchladit,“ napsal jeden uživatel a narážel tak na to, že obě ženy na snímku jsou pořádně žhavé.

A i ostatní jsou toho názoru, že to oběma kráskám velmi sluší. „Sexy krásky,“ psali.

Jiným zřejmě došla slova, a tak se zmohli jen na obyčejné „wow“.

„Krásné dámy, užívejte si. Pěkný víkend,“ popřál jim další komentující.

Pětatřicetiletá Michaela Ochotská má stále krásnou postavu, i když už je maminkou pětiletého syna Andrease.

Michaela Ochotská

Michaela Ochotská je česká televizní moderátorka, herečka a modelka. V roce 2015 se provdala za profesionálního tenistu Lukáše Rosola, s nímž má syna Andrého. Láska páru však nevydržela příliš dlouho a již v prosinci roku 2016 manželé oznámili rozchod. Ochotská se tak se svým mužem rozvedla o necelý rok později, a to v listopadu roku 2017. Rosol se pak znovu oženil se svou novou přítelkyní.

Jako herečku mohou lidé Ochotskou znát díky televiznímu seriálu Pojišťovna štěstí, ale diváci ji mohli vidět na obrazovkách také jako moderátorku na TV Nova, kde působila v Televizních novinách.